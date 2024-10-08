ОНПЗ признали лучшим социально ответственным предприятием Омской области

Особенно высокой оценки экспертов удостоилась реализуемая с 2021 года программа «Здоровье и благополучие» — в ее рамках на предприятии ведется работа сразу над несколькими направлениями по охране здоровья и поддержке физической активности. Однако решающую роль в вопросе распределения победителей по номинациям сыграла эффективная реализация Омским НПЗ социальных гарантий: сотрудники предприятия являются участниками программы ДМС, для них организуется санаторно-курортное лечение, и, кроме того, появляются все новые объекты спортивной инфраструктуры.