ОНПЗ признали лучшим социально ответственным предприятием Омской области

Posted 8 октября, 09:00
Published 8 октября, 09:00
Modified 8 октября, 09:48
Updated 8 октября, 09:48
Всего в конкурсе было предусмотрено 17 различных номинаций и экспертная комиссия присудила победу ОНПЗ сразу в двух из них: «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».
«Омский НПЗ регулярно подтверждает высокий уровень условий труда по самым современным стандартам. Достойна особого внимания система охраны здоровья и благополучия сотрудников. Уверена, что опыт ОНПЗ в этой сфере должен быть применен и на других промышленных предприятиях региона», — сказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Особенно высокой оценки экспертов удостоилась реализуемая с 2021 года программа «Здоровье и благополучие» — в ее рамках на предприятии ведется работа сразу над несколькими направлениями по охране здоровья и поддержке физической активности. Однако решающую роль в вопросе распределения победителей по номинациям сыграла эффективная реализация Омским НПЗ социальных гарантий: сотрудники предприятия являются участниками программы ДМС, для них организуется санаторно-курортное лечение, и, кроме того, появляются все новые объекты спортивной инфраструктуры.
«Омский НПЗ ведет большую работу по сохранению и укреплению здоровья сотрудников. Победа в региональном этапе конкурса свидетельствует о том, что мы идем в правильном направлении. Мы создали систему, которая включает все составляющие благополучия наших сотрудников — от профилактики заболеваний и до поддержки здорового образа жизни», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Также высокой оценки специалистов удостоилось и одно из сервисных подразделений Омского нефтеперерабатывающего завод — Нефтехимремонт: за предприятием осталось первое место в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» и звание лучшего работодателя года.