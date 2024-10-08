Огромные щуки и судаки. Омичи показали фото богатого улова из Иртыша

Второй омич отправился на рыбалку на север области и поймал несколько рыб весом 3-5 кг, но самые крупные ушли, разогнув поводки. По его рассказу, на следующий день его напарник тоже поймал крупную рыбу, но та тоже оборвала поводок, оставив разодранный поролон в качестве доказательства своего существования.