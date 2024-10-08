Огромные щуки и судаки. Омичи показали фото богатого улова из Иртыша

Posted 8 октября, 03:38
Published 8 октября, 03:38
Modified 8 октября, 03:40
Updated 8 октября, 03:40
В паблике «Рыбалка в Омске» подписчики поделились своим богатым уловом, который им удалось поймать в Иртыше на днях. Один из них выловил хищников в реке выше по течению. На снимках можно увидеть щуку и судака.
«Была цель — добыть хищника. Рыбу пришлось поискать, рыбалкой доволен, своего трофея добыл», — рассказал он в соцсетях.
Второй омич отправился на рыбалку на север области и поймал несколько рыб весом 3-5 кг, но самые крупные ушли, разогнув поводки. По его рассказу, на следующий день его напарник тоже поймал крупную рыбу, но та тоже оборвала поводок, оставив разодранный поролон в качестве доказательства своего существования.
«Рыба клевала так, что еле удерживал спиннинг. Несколько рыб прокатил, и вот она, долгожданная поклевка, такую рыбу ждал все лето, я подсекаю, и начинается просто лютая борьба с рыбой. Спиннинг дугой качает в разные стороны, кричу напарнику „расчехляй подсак“, он в шоке от происходящего, застежка разогнулась на поводке и рыба ушла обратно в реку. Это невероятные эмоции и адреналин», — поделился омич.
Ранее Город55 писал про омича, который выловил огромную щуку в Иртыше. Как оказалось, выловленная рыба весит порядка 5200 кг.