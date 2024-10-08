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Posted 8 октября, 07:53

Published 8 октября, 07:53

Modified 8 октября, 07:58

Updated 8 октября, 07:58

Омский боец Шлеменко резко высказался про алкоголь, табак и аборты

«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах

8 октября 2024, 07:53
Фото: 1MI

Омский боец Шлеменко резко высказался про алкоголь, табак и аборты

Омский боец Александр Шлеменко в своем посте в соцсетях высказался о проблемах абортов, алкоголизма и курения, вызвав бурную дискуссию среди подписчиков.

Известный омский боец ММА и основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко поделился своими мыслями, затронув острые темы абортов, алкоголизма и табакокурения. В своем посте в социальных сетях спортсмен выразил обеспокоенность тем, как эти проблемы влияют на здоровье нации.

Фото: Скриншот с телеграм канала Александра Шлеменко

Пост вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие комментаторы поддержали позицию спортсмена, отметив, что проблема алкоголизма и табакокурения в России имеет глубокие корни. Некоторые пользователи указали на роль советского кинематографа в формировании определенных стереотипов поведения.

«Алкашку прививали очень сильно через кино, самое мощное из искусств, так называемые шедевры „Ирония судьбы…“ За всё время и до сих пор не выпущено ни одного фильма, где бы положительный герой не пил и не курил.А это всё идёт напрямую в подсознание», — отметил один из комментаторов.

Другие пользователи напомнили, что распространенное мнение о «пьющем русском» — это навязанный стереотип, не имеющий исторических оснований. «На Руси никогда не пили так, как это преподносится сейчас. Это все навязанные догмы», — написал еще один участник дискуссии.

Несмотря на серьезность поднятых тем, многие комментаторы выразили оптимизм и веру в способность российского общества преодолеть эти проблемы. «Русские не сдаются! Шторм — сила!» — подытожил один из поклонников Шлеменко, отсылая к названию его школы единоборств.

Ранее Городу55 стало известно, что Андрей Пуляев, ученик омского бойца Шлеменко, одержал победу в отборочном бою UFC, проходившем в Лас-Вегасе.

Ученик омского бойца Шлеменко Андрей Пуляев одержал победу на отборочном бою в UFC
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#Екатерина Тараленко#Спорт#Здоровье#Омск#Омская область#Россия#Социальные сети#Новости#Алкоголизм#Аборты#Шлеменко#ММА
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