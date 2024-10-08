«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах

Posted 8 октября, 07:53
Published 8 октября, 07:53
Modified 8 октября, 07:58
Updated 8 октября, 07:58
Известный омский боец ММА и основатель школы единоборств «Шторм» Александр Шлеменко поделился своими мыслями, затронув острые темы абортов, алкоголизма и табакокурения. В своем посте в социальных сетях спортсмен выразил обеспокоенность тем, как эти проблемы влияют на здоровье нации.
Пост вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие комментаторы поддержали позицию спортсмена, отметив, что проблема алкоголизма и табакокурения в России имеет глубокие корни. Некоторые пользователи указали на роль советского кинематографа в формировании определенных стереотипов поведения.
«Алкашку прививали очень сильно через кино, самое мощное из искусств, так называемые шедевры „Ирония судьбы…“ За всё время и до сих пор не выпущено ни одного фильма, где бы положительный герой не пил и не курил.А это всё идёт напрямую в подсознание», — отметил один из комментаторов.
Другие пользователи напомнили, что распространенное мнение о «пьющем русском» — это навязанный стереотип, не имеющий исторических оснований. «На Руси никогда не пили так, как это преподносится сейчас. Это все навязанные догмы», — написал еще один участник дискуссии.
Несмотря на серьезность поднятых тем, многие комментаторы выразили оптимизм и веру в способность российского общества преодолеть эти проблемы. «Русские не сдаются! Шторм — сила!» — подытожил один из поклонников Шлеменко, отсылая к названию его школы единоборств.
Ранее Городу55 стало известно, что Андрей Пуляев, ученик омского бойца Шлеменко, одержал победу в отборочном бою UFC, проходившем в Лас-Вегасе.