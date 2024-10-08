«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах

Другие пользователи напомнили, что распространенное мнение о «пьющем русском» — это навязанный стереотип, не имеющий исторических оснований. «На Руси никогда не пили так, как это преподносится сейчас. Это все навязанные догмы», — написал еще один участник дискуссии.