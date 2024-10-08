Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб

Posted 8 октября, 14:23
Published 8 октября, 14:23
Modified 8 октября, 14:56
Updated 8 октября, 14:56
Жительница дома №16 по улице Энергетиков, в котором несколько дней назад перекрыли холодную воду, рассказала о ситуации подробнее. Выяснилось, что внутридомовые трубы двухэтажек №16 и №18 имеют общую задвижку, из-за чего все неполадки на сетях становятся общими.
Напомним, что основная проблема заключается в состоянии труб дома №18, у строения нет собственной управляющей компании. Жильцы пытаются разобраться в ситуации своими силами, однако сети настолько проржавели, что без замены некоторых участков уже не обойтись.
«Для того, чтоб провести полноценный ремонт этих самых внутридомовых сетей соседнего с нами 18 дома, нужна хотя бы часть трубы города в хорошем состоянии, к которой можно привариться. Там, где стыкуются внутридомовые трубы и трубы водоканала просто нет живой трубы. Изнутри дома жильцы сделали даже подкоп на 1 метр, думали, может, в глубине найдется не ржавая часть. Приезжали сварщики и просто отказались выполнять работу, потому что к ржавой трубе города не смогут привариться», — рассказала Городу55 омичка Альбина.
Девушка добавила, что вчера написала заявление в водоканал с просьбой заменить часть трубы на новую и, по возможности, сделать соседнему дому отдельную задвижку. Местные отмечают, что готовы купить трубу сами, лишь бы в будущем избежать таких отключений.
Напомним, что устранением повреждения на внутри домовых сетях сотрудники «Водоканала» занимались на прошлых выходных.