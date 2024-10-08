Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб

Девушка добавила, что вчера написала заявление в водоканал с просьбой заменить часть трубы на новую и, по возможности, сделать соседнему дому отдельную задвижку. Местные отмечают, что готовы купить трубу сами, лишь бы в будущем избежать таких отключений.