Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку

Posted 8 октября, 09:12
Published 8 октября, 09:12
Modified 8 октября, 09:50
Updated 8 октября, 09:50
В Омской области отремонтируют мост через реку Тара, соответствующий лот появился на сайте электронных закупок. Для проведения работ выбрали известную омичам строительную компанию ООО «СтройТраст», в главе который стоит Арман Акопян. Стоимость заключенного контракта составляет 249 165 364,95 рублей. Заявки принимали в управлении дорожного хозяйства региона.
Кроме «СтройТраста» ремонтом моста заинтересовались еще две компании. Одна из них даже предложила более низкую цену. Несмотря на это обстоятельство члены комиссии решили отдать предпочтение именно фирме Акопяна.
Мост расположен в поселке Муромцево Муромцевского района. Подрядчику необходимо справиться со всеми работами до 31 октября 2025 года, субподрядчика он может доверить только 30% работ, обозначенных в контракте.
Напомним, что «СтройТраст» выполняет много других крупных проектов в Омске. Компания отремонтирует мост у Телецентра, приведет в порядок парк Победы, установив там большие видеоэкраны. Также компания выполняет ремонтные работы бульвара Архитекторов. Последние должны завершиться к 1 декабря 2024 года.