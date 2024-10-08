Глава РЭО Буцаев назвал фейком смешивание отходов из разных баков в мусоровозах

Еще с тех пор, как в 2019 году стартовала реформа в сфере обращения с отходами, появилась байка о том, что сортируемый гражданами мусор попадает в один мусоровоз, сказал Денис Буцаев. В РЭО попросили назвать конкретные случаи или хотя бы регионы, где такое происходило. Однако никто этого сделать так и не смог. Таким образом, можно сделать вывод, что подобные заявления являются устоявшимся фейком.