Глава РЭО Буцаев назвал фейком смешивание отходов из разных баков в мусоровозах

Posted 8 октября, 08:50
Published 8 октября, 08:50
Modified 8 октября, 08:52
Updated 8 октября, 08:52
Глава РЭО выступил на пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности», которая прошла 7 октября в рамках молодежного дня, входящего в программу РЭФ-2024.
Еще с тех пор, как в 2019 году стартовала реформа в сфере обращения с отходами, появилась байка о том, что сортируемый гражданами мусор попадает в один мусоровоз, сказал Денис Буцаев. В РЭО попросили назвать конкретные случаи или хотя бы регионы, где такое происходило. Однако никто этого сделать так и не смог. Таким образом, можно сделать вывод, что подобные заявления являются устоявшимся фейком.
Тем не менее Буцаев допустил, что могли быть случаи и злоупотребления, когда при сортировке или перевозке собранный раздельно мусор мог быть объединен. Однако это, скорее, исключения, чем норма.
«Но, как было в известном советском мультике, — начинать нужно с себя. Если ты этот процесс сам для себя выполнил и отчитался сам перед собой, то все остальные процессы нужно построить по такому же принципу», — сказал глава РЭО.
Он пояснил, что такой подход обеспечит эффективность процесса на каждом этапе. Поэтому каждый сортирующий отходы россиянин уже внес большой вклад в это направление.
РЭО предлагает фиксировать случаи подобных нарушений и передавать о них информацию в сервис «РЭО Радар», где можно оставлять жалобы и сообщения по разным категориям, например стихийная свалка, сброс опасных отходов и отходов I класса опасности. Также система принимает сообщения о нарушениях сбора отходов, незаконной утилизации, наличии неприятного запаха, отсутствии баков для РСО и др. Недавно сервис был дополнен еще двумя категориями — «Нарушение содержания контейнерной площадки» и «Несвоевременный вывоз».
Напомним, РЭФ-2024 стартовал 7 октября. Форум включает в себя две части — молодежный день и деловую программу. Событие проходит при поддержке РЭО, Правительства РФ и Минприроды России. Оно завершится 9 октября.