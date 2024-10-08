ФОМС предупредил россиян о том, что мошенники предлагают получить новый полис

Posted 8 октября, 13:25
Published 8 октября, 13:25
Modified 8 октября, 13:26
Updated 8 октября, 13:26
Так в ФОМС отреагировали на информацию в СМИ о том, что россияне стали получать звонки о замене медицинского полиса на новый, содержащий QR-код. Об этом пишет tass.ru.
В фонде отметили, что мошенничество с полисами ОМС достаточно актуальная проблема. При этом злоумышленники придумывают всё более сложные схемы обмана. Россиянам напомнили, что полис ОМС действует бессрочно и его не нужно продлевать или менять. Если поступил звонок с предложением заполнить форму, то не нужно отвечать на вопросы, переходить по ссылкам и устанавливать сторонние приложения.
ФОМС предупредил, что о подобных случаях нужно сообщать в страховую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС. Гражданам также напомнили, что специалисты страховых компаний не присылают СМС с кодами и не просят переводить деньги куда-либо.