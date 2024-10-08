ФОМС предупредил россиян о том, что мошенники предлагают получить новый полис

В фонде отметили, что мошенничество с полисами ОМС достаточно актуальная проблема. При этом злоумышленники придумывают всё более сложные схемы обмана. Россиянам напомнили, что полис ОМС действует бессрочно и его не нужно продлевать или менять. Если поступил звонок с предложением заполнить форму, то не нужно отвечать на вопросы, переходить по ссылкам и устанавливать сторонние приложения.