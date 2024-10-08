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Posted 8 октября, 13:25

Published 8 октября, 13:25

Modified 8 октября, 13:26

Updated 8 октября, 13:26

ФОМС предупредил россиян о том, что мошенники предлагают получить новый полис

ФОМС предупредил россиян о том, что мошенники предлагают получить новый полис

8 октября 2024, 13:25
Фото: 1MI
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) предупредили, что полисы ОМС действуют бессрочно и нет необходимости их продлевать или менять. Если поступают звонки с предложением получить новый полис, об этом нужно сообщить в страховую организацию.

Так в ФОМС отреагировали на информацию в СМИ о том, что россияне стали получать звонки о замене медицинского полиса на новый, содержащий QR-код. Об этом пишет tass.ru.

В фонде отметили, что мошенничество с полисами ОМС достаточно актуальная проблема. При этом злоумышленники придумывают всё более сложные схемы обмана. Россиянам напомнили, что полис ОМС действует бессрочно и его не нужно продлевать или менять. Если поступил звонок с предложением заполнить форму, то не нужно отвечать на вопросы, переходить по ссылкам и устанавливать сторонние приложения.

ФОМС предупредил, что о подобных случаях нужно сообщать в страховую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС. Гражданам также напомнили, что специалисты страховых компаний не присылают СМС с кодами и не просят переводить деньги куда-либо.

#Общество
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