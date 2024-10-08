Этой зимой омичи смогут летать на Пхукет прямыми рейсами

Posted 8 октября, 12:24
Published 8 октября, 12:24
Modified 8 октября, 12:28
Updated 8 октября, 12:28
В зимнем расписании аэропорта им. Карбышева появится неожиданное направление — Таиланд. Об этом пишет РБК Омск со ссылкой на пресс-службе авиакомпании AZUR air, которая будет обслуживать перелеты между Омском и Пхукетом.
Традиционно, зимнее расписание начнет работать в последнее воскресенье октября. Рейсы на таиландкий курорт будут выполняться до 24 апреля, после чего временно прекратятся из-за наступления на Пхукете сезона дождей.
Напомним, что ранее сократилось количество рейсов из Омска в Сочи, это также связано с окончанием бархатного сезона.