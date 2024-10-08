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Posted 8 октября, 12:24

Published 8 октября, 12:24

Modified 8 октября, 12:28

Updated 8 октября, 12:28

Этой зимой омичи смогут летать на Пхукет прямыми рейсами

Этой зимой омичи смогут летать на Пхукет прямыми рейсами

8 октября 2024, 12:24
Фото: 1MI
Рейсы между Омском и Таиландом будет обслуживать авиакомпании AZUR air.

В зимнем расписании аэропорта им. Карбышева появится неожиданное направление — Таиланд. Об этом пишет РБК Омск со ссылкой на пресс-службе авиакомпании AZUR air, которая будет обслуживать перелеты между Омском и Пхукетом.

Традиционно, зимнее расписание начнет работать в последнее воскресенье октября. Рейсы на таиландкий курорт будут выполняться до 24 апреля, после чего временно прекратятся из-за наступления на Пхукете сезона дождей.

Напомним, что ранее сократилось количество рейсов из Омска в Сочи, это также связано с окончанием бархатного сезона.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа
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