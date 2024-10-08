Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала амбассадором омской арены

В Омске двукратная олимпийская чемпионка стала амбассадором G-Drive Арены. Евгения Канаева, воспитанница Омского областного центра художественной гимнастики, известна во всем мире своими блестящими выступлениями. За свою карьеру она завоевала 17 медалей на чемпионатах мира, включая две золотые медали в многоборье.