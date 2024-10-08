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Posted 8 октября, 09:59

Published 8 октября, 09:59

Modified 8 октября, 10:01

Updated 8 октября, 10:01

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала амбассадором омской арены

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала амбассадором омской арены

8 октября 2024, 09:59
Фото: Телеграм канал «G-drive Арена»
Легендарная гимнастка Евгения Канаева стала амбассадором G-Drive Арены в Омске, где она будет заниматься развитием детского спорта и популяризацией физической активности среди молодежи.

В Омске двукратная олимпийская чемпионка стала амбассадором G-Drive Арены. Евгения Канаева, воспитанница Омского областного центра художественной гимнастики, известна во всем мире своими блестящими выступлениями. За свою карьеру она завоевала 17 медалей на чемпионатах мира, включая две золотые медали в многоборье.

G-Drive Арена, современная многофункциональная площадка, в 2023 и 2024 годах уже успела принять международный турнир по художественной гимнастике, который носил имя Евгении Канаевой — Evgeniya Cup.

Видео: Телеграм канал «G-drive Арена».

В своей новой роли амбассадора Евгения Канаева будет активно участвовать в социальных проектах, направленных на развитие детского спорта и популяризацию физической активности среди молодежи.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал, что актриса Ирина Князьниделина, известная омским зрителям по ролям в Пятом театре, снялась в мистической комедии «СуперИвановы» на ТВ-3.

Омская актриса из Пятого театра снялась в сериале на ТВ-3
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#Екатерина Тараленко#Спорт#Видео#Омск#Омская область#Новости#Гимнастика#G-Drive Арена
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