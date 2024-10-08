Дожди, ветер и похолодание. К Омску движется скандинавский антициклон

Posted 8 октября, 02:49
Published 8 октября, 02:49
Modified 8 октября, 03:17
Updated 8 октября, 03:17
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Омске в течение ближайших дней. С 8 по 11 октября в регионе ожидаются постоянные перепады температуры, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Сегодня ночью в Омске было очень холодно, температура воздуха составила -4…+1 градусов, однако в дневные часы воздух прогреется до +15…+20 градусов. Порывистый ветер достигнет 15-18 м/с, на севере области будет прохладнее — всего +9…+14 градусов, не обойдется и без дождей.
9 октября ночью температура будет колебаться от +7 до +12°, а на севере — около +1°. Днем температура поднимется до +13…+18°, но северная половина области снова останется в пределах +7…+12°, ожидаются небольшие дожди.
С 10 октября в Омск приходит скандинавский антициклон, который вытеснит теплый воздух, принося с собой похолодание. В этот период возрастает вероятность осадков разной интенсивности: дождь может перейти в снег, а также возможны гололедные явления. Ночные температуры будут колебаться от -5…+5° до 0…-7°, а дневные значения упадут до -1…+5 градусов.
Ранее Город55 писал о все более частых магнитных бурях, которые наблюдаются в Омске. Благодаря им можно заметить полярное сияние.