Дожди, ветер и похолодание. К Омску движется скандинавский антициклон

С 10 октября в Омск приходит скандинавский антициклон, который вытеснит теплый воздух, принося с собой похолодание. В этот период возрастает вероятность осадков разной интенсивности: дождь может перейти в снег, а также возможны гололедные явления. Ночные температуры будут колебаться от -5…+5° до 0…-7°, а дневные значения упадут до -1…+5 градусов.