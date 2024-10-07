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Posted 7 октября, 12:45

Published 7 октября, 12:45

Modified 7 октября, 12:48

Updated 7 октября, 12:48

В Росводоканале омичей предупредили о масштабном отключении воды

Запаситесь водой. Десятки омских домов скоро снова останутся без воды

7 октября 2024, 12:45
Фото: 1MI

В Росводоканале омичей предупредили о масштабном отключении воды

Без доступа к ресурсу останутся жители улиц Орджоникидзе и Вавилова.

В омском отделении Росводоканала снова предупредили о масштабном отключении воды. На этот раз без доступа к ресурсу останутся жители улиц Орджоникидзе и Вавилова, причина — ремонт водопровода по улице Орджоникидзе, 273.

Работы запланированы на следующий понедельник, 14 октября, воды не будет с 10:00 до 20:00. Под отключение попадают следующие адреса:

  • ул. Орджоникидзе, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273б, 275, 276б, 277, 279, 281, 282, 282к1, 282к2, 282к3, 282к3а, 282а, 282Б, 285, 287, 287/1, 287к1, 287к2, 289, 289а, 289Б, 291;
  • ул. Вавилова, 227, 227к1, 227к2, 227к4, 227к5, 227к6, 234, 234б, 234а, 236, 238, 240, 240/1, 240/2, 240л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2, 242лит.Р;

В водоканале омичей попросили заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что в 200 домах Омска все еще нет отопления, особенно сложная ситуация сложилась в Советском округе.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отключение воды#Новости#Отключение#Отключения
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