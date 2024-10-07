Запаситесь водой. Десятки омских домов скоро снова останутся без воды

Posted 7 октября, 12:45
Published 7 октября, 12:45
Modified 7 октября, 12:48
Updated 7 октября, 12:48
В омском отделении Росводоканала снова предупредили о масштабном отключении воды. На этот раз без доступа к ресурсу останутся жители улиц Орджоникидзе и Вавилова, причина — ремонт водопровода по улице Орджоникидзе, 273.
Работы запланированы на следующий понедельник, 14 октября, воды не будет с 10:00 до 20:00. Под отключение попадают следующие адреса:
В водоканале омичей попросили заранее запастись водой и отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, что в 200 домах Омска все еще нет отопления, особенно сложная ситуация сложилась в Советском округе.