Волна отступает. Омичам рассказали, сколько в области заболевших коронавирусом

Ранее Город55 писал о способах, которые помогут преодолеть головную боль, и возможных причинах, почему недуг может беспокоить омичей. Как говорят специалисты, головная боль может говорить о разных заболеваниях в организме. Также на это могут повлиять стрессы, которые часто испытывают граждане, повышенное или пониженное давление, спазмы в спине и шее.