Волна отступает. Омичам рассказали, сколько в области заболевших коронавирусом

Posted 7 октября, 03:52
Published 7 октября, 03:52
Modified 7 октября, 04:30
Updated 7 октября, 04:30
По итогам 40-й недели (с 30 сентября по 6 октября 2024 года) в Омской области зарегистрирован 201 случай заболевания COVID-19. Этот показатель заболеваемости составил 11,0 на 100 тысяч населения, что на 16,6% меньше, чем на предыдущей неделе, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Омской области.
В целом специалисты говорят о позитивной динамике в борьбе с инфекцией. Однако омичей просят не расслабляться и продолжать соблюдать меры предосторожности. В регионе растет уровень заболевания ОРВИ, из-за этого уже пять школ в городе распустили на карантин. Также в некоторых российских регионах начали регистрировать новый штамм коронавируса.
Ранее Город55 писал о способах, которые помогут преодолеть головную боль, и возможных причинах, почему недуг может беспокоить омичей. Как говорят специалисты, головная боль может говорить о разных заболеваниях в организме. Также на это могут повлиять стрессы, которые часто испытывают граждане, повышенное или пониженное давление, спазмы в спине и шее.