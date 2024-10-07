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Posted 7 октября, 08:07

Published 7 октября, 08:07

Modified 7 октября, 08:30

Updated 7 октября, 08:30

Иллюстрация

В Омске решили освободить от должности заместителя директора «Тепловой компании»

7 октября 2024, 08:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске из-за проблем с отоплением уволили замдиректора «Тепловой компании»

Также предупреждения направили другим руководителям предприятия.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, он посетил несколько адресов в городке Нефтяников, откуда поступает много жалоб на отопительный сезон. К четвергу необходимо наладить все процессы, уточнил Шелест.

В омской тепловой компании на помощь вызвали дополнительных специалистов из различных районов региона. По поручению губернатора Виталия Хоценко, главы сельских муниципалитетов направили технику в Омск. Также гендиректор компании Олег Чепурной направил усилия на ремонт улице Магистральной, где специалисты работают в районе домов № 42 и № 44.

Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

Из-за многочисленных жалоб жителей и довольно медленного исправления ошибок мэр города принял решение освободить от должности заместителя генерального директора «Тепловой компании» — главного инженера Сергея Цуканова. Также взыскания и предупреждения направят и другим руководителям предприятия.

Напомним, сегодня стало известно, что отопление так и не появилось в 200 домах по городу. Многие из них расположены в Советском округе.

Ситуация непростая. 200 домов в Омске все еще остаются без отопления из-за аварий
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