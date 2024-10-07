В Омске решили освободить от должности заместителя директора «Тепловой компании»

Posted 7 октября, 08:07
Published 7 октября, 08:07
Modified 7 октября, 08:30
Updated 7 октября, 08:30
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, он посетил несколько адресов в городке Нефтяников, откуда поступает много жалоб на отопительный сезон. К четвергу необходимо наладить все процессы, уточнил Шелест.
В омской тепловой компании на помощь вызвали дополнительных специалистов из различных районов региона. По поручению губернатора Виталия Хоценко, главы сельских муниципалитетов направили технику в Омск. Также гендиректор компании Олег Чепурной направил усилия на ремонт улице Магистральной, где специалисты работают в районе домов № 42 и № 44.
Из-за многочисленных жалоб жителей и довольно медленного исправления ошибок мэр города принял решение освободить от должности заместителя генерального директора «Тепловой компании» — главного инженера Сергея Цуканова. Также взыскания и предупреждения направят и другим руководителям предприятия.
Напомним, сегодня стало известно, что отопление так и не появилось в 200 домах по городу. Многие из них расположены в Советском округе.