В Омске решили освободить от должности заместителя директора «Тепловой компании»

В омской тепловой компании на помощь вызвали дополнительных специалистов из различных районов региона. По поручению губернатора Виталия Хоценко, главы сельских муниципалитетов направили технику в Омск. Также гендиректор компании Олег Чепурной направил усилия на ремонт улице Магистральной, где специалисты работают в районе домов № 42 и № 44.