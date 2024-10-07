Ученые: Муравьи освоили грибоводство, как люди сельское хозяйство

Около 27 миллионов лет назад началось резкое похолодание, и некоторые муравьи переместились из джунглей в саванны, забрав с собой грибы. Те смогли приспособиться к засушливым условиям благодаря заботе муравьев. Шульц утверждает, что муравьи культивировали грибы так же, как люди делают это с сельхозкультурами. Можно сказать, что муравьи стали одними из первых фермеров на Земле.