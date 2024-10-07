Ученые: Муравьи освоили грибоводство, как люди сельское хозяйство

Posted 7 октября, 07:56
Published 7 октября, 07:56
Modified 7 октября, 07:57
Updated 7 октября, 07:57
Как передает newkhakasiya.online, ухудшение условий для растений и животных после глобального катаклизма не помешало грибам процветать. Тогда между муравьями и грибами впервые возник симбиоз: муравьи начали «подкармливать» грибы растительностью, а те в свою очередь, достигнув зрелости, стали важным источником питания для насекомых.
Тед Шульц говорит, что после падения метеорита и последующих катаклизмов в атмосферу поднялось большое количество пыли, нарушив фотосинтез. Это привело к вымиранию половины видов растений, однако грибы, напротив, получили преимущество, поскольку использовали погибшие растения в качестве пищи. Муравьи были вынуждены перейти на «грибную диету».
Около 27 миллионов лет назад началось резкое похолодание, и некоторые муравьи переместились из джунглей в саванны, забрав с собой грибы. Те смогли приспособиться к засушливым условиям благодаря заботе муравьев. Шульц утверждает, что муравьи культивировали грибы так же, как люди делают это с сельхозкультурами. Можно сказать, что муравьи стали одними из первых фермеров на Земле.