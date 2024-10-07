Стало известно, в каких регионах Сибири учителям предлагают самые высокие зарплаты

Posted 7 октября, 06:09
Published 7 октября, 06:09
Modified 7 октября, 06:19
Updated 7 октября, 06:19
Аналитики сервиса hh.ru рассказали, какие регионы Сибири готовы предложить педагогам наибольшие зарплаты в 2024 году.
Согласно данным, за девять месяцев текущего года в Сибирском федеральном округе было открыто более 8,2 тысяч вакансий для учителей. Лидером по количеству предложений стала Новосибирская область, на долю которой пришлась почти треть всех вакансий (29%). Следом идут Красноярский край (18%) и Иркутская область (11%). Замыкают пятёрку Кемеровская и Омская области, каждая из которых представила по 10% предложений.
Интересно, что по сравнению с прошлым годом спрос на педагогические кадры увеличился всего на 2%. Однако в некоторых регионах наблюдается заметный рост: Республика Хакасия (+26%), Иркутская область (+10%) и Новосибирская область (+8%) продемонстрировали наибольшие темпы увеличения вакансий. В то же время, в Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях потребность в учителях сократилась.
Что касается уровня зарплат, то Новосибирская область вновь занимает первое место. Здесь работодатели предлагают педагогам зарплату в диапазоне от 34 483 до 63 218 рублей, что значительно выше, чем в прошлом году. Красноярский край следует с диапазоном от 34 483 до 60 000 рублей, а Иркутская область замыкает тройку лидеров с зарплатами от 34 483 до 57 471 рублей.
В Республике Алтай и Алтайский край зарплаты варьируются от 25 436 до 45 977 рублей и от 26 939 до 34 741 рублей соответственно.
Ранее Город55 писал, что в Омской области испытывают сильную нехватку специалистов среди врачей и другого медицинского персонала, также необходимы сотрудники в сфере обслуживания и общепита. Также Город55 писал, что Омская область по актуальным данным занимает 41 место в рейтинге зарплат.