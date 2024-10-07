Стало известно, в каких регионах Сибири учителям предлагают самые высокие зарплаты

Согласно данным, за девять месяцев текущего года в Сибирском федеральном округе было открыто более 8,2 тысяч вакансий для учителей. Лидером по количеству предложений стала Новосибирская область, на долю которой пришлась почти треть всех вакансий (29%). Следом идут Красноярский край (18%) и Иркутская область (11%). Замыкают пятёрку Кемеровская и Омская области, каждая из которых представила по 10% предложений.