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Posted 7 октября, 06:09

Published 7 октября, 06:09

Modified 7 октября, 06:19

Updated 7 октября, 06:19

Омичам рассказали, где в Сибири за работу учителя платят больше всего денег

Стало известно, в каких регионах Сибири учителям предлагают самые высокие зарплаты

7 октября 2024, 06:09
Фото: 1MI

Омичам рассказали, где в Сибири за работу учителя платят больше всего денег

Пока что самые привлекательные предложения в Новосибирской области.

Аналитики сервиса hh.ru рассказали, какие регионы Сибири готовы предложить педагогам наибольшие зарплаты в 2024 году.

Согласно данным, за девять месяцев текущего года в Сибирском федеральном округе было открыто более 8,2 тысяч вакансий для учителей. Лидером по количеству предложений стала Новосибирская область, на долю которой пришлась почти треть всех вакансий (29%). Следом идут Красноярский край (18%) и Иркутская область (11%). Замыкают пятёрку Кемеровская и Омская области, каждая из которых представила по 10% предложений.

Фото: Hh.ru

Интересно, что по сравнению с прошлым годом спрос на педагогические кадры увеличился всего на 2%. Однако в некоторых регионах наблюдается заметный рост: Республика Хакасия (+26%), Иркутская область (+10%) и Новосибирская область (+8%) продемонстрировали наибольшие темпы увеличения вакансий. В то же время, в Республике Алтай, Кемеровской и Омской областях потребность в учителях сократилась.

Что касается уровня зарплат, то Новосибирская область вновь занимает первое место. Здесь работодатели предлагают педагогам зарплату в диапазоне от 34 483 до 63 218 рублей, что значительно выше, чем в прошлом году. Красноярский край следует с диапазоном от 34 483 до 60 000 рублей, а Иркутская область замыкает тройку лидеров с зарплатами от 34 483 до 57 471 рублей.

В Республике Алтай и Алтайский край зарплаты варьируются от 25 436 до 45 977 рублей и от 26 939 до 34 741 рублей соответственно.

Ранее Город55 писал, что в Омской области испытывают сильную нехватку специалистов среди врачей и другого медицинского персонала, также необходимы сотрудники в сфере обслуживания и общепита. Также Город55 писал, что Омская область по актуальным данным занимает 41 место в рейтинге зарплат.

64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов
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#Кристина Антоносян#Общество#Образование#Омск#Омская область#Зарплата#Новости#Сибирь#Учителя
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