Срок в колонии. В Омске суд оставил прежним наказание для экс-депутата Петренко

Posted 7 октября, 05:14
Published 7 октября, 05:14
Modified 7 октября, 05:19
Updated 7 октября, 05:19
В омском областном суде поделились новыми подробностями шумного дела в отношении экс-депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко. Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах России. Суд установил, что Петренко совершил семь преступлений, за что ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, рассказали в пресс-службе облсуда.
Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и интернет-ресурсов, на срок четыре года. Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, который находится за границей. Местоположение экс-депутата пока что не установлено: в надежде избежать наказания он бежал из страны.
Напомним, что долгое время обвиняемый продолжал избегать встречи с правосудием и не являлся на заседания, сбежав из страны. Еще летом 2022 года его ждали на судебном заседании в Куйбышевском суде, однако он дважды не явился на слушания. Это вызвало немало подозрений в отношении бывшего представителя горсовета. Позже стало известно, что Петренко скрылся, а о его возможном местонахождении не было ничего известно. Однако его адвокат попытался обжаловать решение об аресте заочно. Его объявили в федеральный розыск. Срок наказания начнет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.