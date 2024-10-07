Срок в колонии. В Омске суд оставил прежним наказание для экс-депутата Петренко

Напомним, что долгое время обвиняемый продолжал избегать встречи с правосудием и не являлся на заседания, сбежав из страны. Еще летом 2022 года его ждали на судебном заседании в Куйбышевском суде, однако он дважды не явился на слушания. Это вызвало немало подозрений в отношении бывшего представителя горсовета. Позже стало известно, что Петренко скрылся, а о его возможном местонахождении не было ничего известно. Однако его адвокат попытался обжаловать решение об аресте заочно. Его объявили в федеральный розыск. Срок наказания начнет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.