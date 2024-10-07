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Posted 7 октября, 10:52

Published 7 октября, 10:52

Modified 7 октября, 10:54

Updated 7 октября, 10:54

Омичка погибла под колесами грузовика возле ТЦ на Левобережье

Смертельный наезд: в Омске водитель грузовика не заметил пешехода

7 октября 2024, 10:52
Фото: УМВД России по Омской области

Омичка погибла под колесами грузовика возле ТЦ на Левобережье

В Омске на улице Комарова водитель грузовика сбил женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

Утром 7 сентября в Омске на улице Комарова рядом с торговым центром «Маяк» 39-летний водитель грузовика марки ГАЗ сбил женщину. По предварительным данным, мужчина двигался задним ходом и не заметил пешехода. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм.

Фото: Телеграм-канал УМВД России по Омской области

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящий момент проводится тщательная проверка, чтобы установить все детали и причины, приведшие к этой трагедии.

Напомним, что 7 сентября в Черлакском районе Омской области произошла дорожная трагедия. На 113-м километре трассы Омск-Черлак 44-летний водитель «Мазда» утратил контроль над машиной. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель
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#Екатерина Тараленко#Полиция#Омск#Омская область#Авария#Пешеход#Новости#Трагедия
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