Смертельный наезд: в Омске водитель грузовика не заметил пешехода

Posted 7 октября, 10:52
Published 7 октября, 10:52
Modified 7 октября, 10:54
Updated 7 октября, 10:54
Утром 7 сентября в Омске на улице Комарова рядом с торговым центром «Маяк» 39-летний водитель грузовика марки ГАЗ сбил женщину. По предварительным данным, мужчина двигался задним ходом и не заметил пешехода. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. В настоящий момент проводится тщательная проверка, чтобы установить все детали и причины, приведшие к этой трагедии.
Напомним, что 7 сентября в Черлакском районе Омской области произошла дорожная трагедия. На 113-м километре трассы Омск-Черлак 44-летний водитель «Мазда» утратил контроль над машиной. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.