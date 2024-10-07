Смертельный наезд: в Омске водитель грузовика не заметил пешехода

Утром 7 сентября в Омске на улице Комарова рядом с торговым центром «Маяк» 39-летний водитель грузовика марки ГАЗ сбил женщину. По предварительным данным, мужчина двигался задним ходом и не заметил пешехода. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм.