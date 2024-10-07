Штрафы на полмиллиона: в Омске сняли с продажи 50 кг некачественной выпечки

Posted 7 октября, 08:03
Published 7 октября, 08:03
Modified 7 октября, 08:05
Updated 7 октября, 08:05
В Омской области местное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проверок в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий, проведенных за первые девять месяцев этого года. Выяснилось, что каждая третья проверка выявляла нарушения, а общая сумма штрафов перевалила за полмиллиона рублей.
Специалисты ведомства за три квартала провели более 500 мероприятий, среди которых 334 контрольно-надзорных и 175 профилактических. Эксперты проанализировали 817 образцов различной продукции. Проверялось все: от батонов до тортов, от булочек до пирожных.
Результаты проверок заставляют задуматься о качестве ежедневного хлеба. В 106 случаях были выявлены нарушения — это почти треть от общего числа проверок.
Роспотребнадзор отреагировал. Восемь партий продукции общим весом 47,6 кг были сняты с реализации. Почти 50 кг потенциально опасных булочек и пирожных не попали на прилавки. Кроме того, на производителей составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 630 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщил, что в Омске закрылся крупный производитель хлеба. Компания «Черноглазовские мельницы» прекратила свою работу.