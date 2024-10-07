gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:03

Published 7 октября, 08:03

Modified 7 октября, 08:05

Updated 7 октября, 08:05

В Омске Роспотребнадзор снял с продажи 50 кг некачественной выпечки

Штрафы на полмиллиона: в Омске сняли с продажи 50 кг некачественной выпечки

7 октября 2024, 08:03
Фото: 1MI

В Омске Роспотребнадзор снял с продажи 50 кг некачественной выпечки

В Омской области за первые девять месяцев года каждая третья проверка хлебопекарных предприятий выявляла некачественную продукцию. Было изъято почти 50 кг продукции, а нарушители оштрафованы на сумму 630 тысяч рублей.

В Омской области местное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проверок в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий, проведенных за первые девять месяцев этого года. Выяснилось, что каждая третья проверка выявляла нарушения, а общая сумма штрафов перевалила за полмиллиона рублей.

Специалисты ведомства за три квартала провели более 500 мероприятий, среди которых 334 контрольно-надзорных и 175 профилактических. Эксперты проанализировали 817 образцов различной продукции. Проверялось все: от батонов до тортов, от булочек до пирожных.

Результаты проверок заставляют задуматься о качестве ежедневного хлеба. В 106 случаях были выявлены нарушения — это почти треть от общего числа проверок.

Роспотребнадзор отреагировал. Восемь партий продукции общим весом 47,6 кг были сняты с реализации. Почти 50 кг потенциально опасных булочек и пирожных не попали на прилавки. Кроме того, на производителей составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 630 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщил, что в Омске закрылся крупный производитель хлеба. Компания «Черноглазовские мельницы» прекратила свою работу.

Хлеб подорожает? В Омске исчезнет крупный производитель муки
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Нарушения#Роспотребнадзор#Штрафы#Новости#Проверки#Качество продукции
Подпишитесь