Штрафы на полмиллиона: в Омске сняли с продажи 50 кг некачественной выпечки

Роспотребнадзор отреагировал. Восемь партий продукции общим весом 47,6 кг были сняты с реализации. Почти 50 кг потенциально опасных булочек и пирожных не попали на прилавки. Кроме того, на производителей составили 15 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 630 тысяч рублей.