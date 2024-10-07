Пугающая находка. Омич при ремонте квартиры внезапно наткнулся на гранату

Posted 7 октября, 13:58
Published 7 октября, 13:58
Modified 7 октября, 14:01
Updated 7 октября, 14:01
Вчера омич занимался ремонтом своей квартиры в доме на улице 2-я Челюскинцев и обнаружил пугающий предмет. Под полом в одной из комнат была граната. Мужчина не стал медлить и вызвал наряд ОМОН.
На месте сотрудники инженерно-технической группы установили, что граната была учебно-имитационной и не представляла опасности. После осмотра ее изъяли и передали полицейским.
Напомним, что около месяца назад омич нашел в лесу ядовитый гриб, похожий на шампиньон.