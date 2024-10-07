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Posted 7 октября, 13:58

Published 7 октября, 13:58

Modified 7 октября, 14:01

Updated 7 октября, 14:01

Во время ремонта омич обнаружил в квартире гранату

Пугающая находка. Омич при ремонте квартиры внезапно наткнулся на гранату

7 октября 2024, 13:58
Фото: Росгвардия

Во время ремонта омич обнаружил в квартире гранату

Собственник квартиры нашел гранату под полом и вызвал наряд ОМОНа.

Вчера омич занимался ремонтом своей квартиры в доме на улице 2-я Челюскинцев и обнаружил пугающий предмет. Под полом в одной из комнат была граната. Мужчина не стал медлить и вызвал наряд ОМОН.

На месте сотрудники инженерно-технической группы установили, что граната была учебно-имитационной и не представляла опасности. После осмотра ее изъяли и передали полицейским.

Напомним, что около месяца назад омич нашел в лесу ядовитый гриб, похожий на шампиньон.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Росгвардия#Новости#Находка#Ремонтные работы#Граната
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