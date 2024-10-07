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Posted 7 октября, 09:01

Published 7 октября, 09:01

Modified 7 октября, 09:04

Updated 7 октября, 09:04

В Черлакском районе Омской области водитель «Мазды» погиб в результате ДТП

Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель

7 октября 2024, 09:01
Фото: Прокуратура Омской области

В Черлакском районе Омской области водитель «Мазды» погиб в результате ДТП

В Черлакском районе Омской области в результате ДТП погиб 44-летний водитель «Мазды», а еще один пассажир был госпитализирован.

В Черлакском районе Омской области утром 7 сентября произошла трагедия на дороге. На 113-м километре автодороги Омск-Черлак водитель автомобиля марки «Мазда», мужчина 44 лет, потерял контроль над транспортным средством. Это привело к съезду машины в кювет и её последующему опрокидыванию. К сожалению, водитель скончался на месте от полученных травм.

Фото: Прокуратура Омской области

В автомобиле также находился 17-летний пассажир, который выжил, но получил серьезные травмы. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Врачи продолжают следить за его состоянием, и на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Прокуратура Черлакского района активно занимается выяснением всех деталей инцидента, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии.

Ранее Городу55 стало известно, что в Большереченском районе Омской области на трассе Омск–Тара произошла авария: автомобиль «Датсун» съехал в кювет и перевернулся, что привело к гибели водителя.

Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара
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