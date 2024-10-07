Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель

В автомобиле также находился 17-летний пассажир, который выжил, но получил серьезные травмы. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Врачи продолжают следить за его состоянием, и на данный момент его жизни ничего не угрожает.



Прокуратура Черлакского района активно занимается выяснением всех деталей инцидента, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии.