Потеря контроля: в результате аварии на трассе Омск-Черлак погиб 44-летний водитель

Posted 7 октября, 09:01
Published 7 октября, 09:01
Modified 7 октября, 09:04
Updated 7 октября, 09:04
В Черлакском районе Омской области утром 7 сентября произошла трагедия на дороге. На 113-м километре автодороги Омск-Черлак водитель автомобиля марки «Мазда», мужчина 44 лет, потерял контроль над транспортным средством. Это привело к съезду машины в кювет и её последующему опрокидыванию. К сожалению, водитель скончался на месте от полученных травм.
В автомобиле также находился 17-летний пассажир, который выжил, но получил серьезные травмы. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Врачи продолжают следить за его состоянием, и на данный момент его жизни ничего не угрожает.
Прокуратура Черлакского района активно занимается выяснением всех деталей инцидента, чтобы установить точные причины и обстоятельства аварии.
Ранее Городу55 стало известно, что в Большереченском районе Омской области на трассе Омск–Тара произошла авария: автомобиль «Датсун» съехал в кювет и перевернулся, что привело к гибели водителя.