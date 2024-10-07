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Posted 7 октября, 03:02

Published 7 октября, 03:02

Modified 7 октября, 03:08

Updated 7 октября, 03:08

Иллюстрация

Перекрыли воду. Омичи жалуются на отсутствие холодной воды в их домах

7 октября 2024, 03:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи из Нефтяников рассказали, что в их домах уже два дня нет холодной воды

Подвоза питьевой воды при этом тоже не организовано.

В одном из омских телеграм-каналов появилось сообщение от омички, которая рассказала о непростой ситуации в двух жилых домах по адресам Энергетиков, 16 и 18, чьи жители вот уже вторые сутки терпят неудобства из-за отсутствия холодной воды.

«В омском Водоканале диспетчеры заявили, чтобы мы приехали и написали заявление на ремонт. То есть ремонт их ржавых труб проводится только через заявление или электронное письмо? А в администрации рассказали, что сейчас идут ремонтные работы до 19:00 часов. Но они только приехали и перекрыли воду», — сообщила женщина.

Также жители сообщают об отсутствии подвоза холодной воды в этом месте.

Ранее Город55 писал о словах главы муниципальной «Тепловой компании», который рассказал, что из-за частых порывов на трубах затягивается полное подключение городских домов. Также жители дома по улице 20 лет РККА, 11 рассказали редакции об ужасном состоянии труб отопления. Там требуется капитальный ремонт.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Авария#Водоканал#Администрация#Новости#Холодная вода#Ремонтные работы
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