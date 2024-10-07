Перекрыли воду. Омичи жалуются на отсутствие холодной воды в их домах

Posted 7 октября, 03:02
Published 7 октября, 03:02
Modified 7 октября, 03:08
Updated 7 октября, 03:08
В одном из омских телеграм-каналов появилось сообщение от омички, которая рассказала о непростой ситуации в двух жилых домах по адресам Энергетиков, 16 и 18, чьи жители вот уже вторые сутки терпят неудобства из-за отсутствия холодной воды.
«В омском Водоканале диспетчеры заявили, чтобы мы приехали и написали заявление на ремонт. То есть ремонт их ржавых труб проводится только через заявление или электронное письмо? А в администрации рассказали, что сейчас идут ремонтные работы до 19:00 часов. Но они только приехали и перекрыли воду», — сообщила женщина.
Также жители сообщают об отсутствии подвоза холодной воды в этом месте.
Ранее Город55 писал о словах главы муниципальной «Тепловой компании», который рассказал, что из-за частых порывов на трубах затягивается полное подключение городских домов. Также жители дома по улице 20 лет РККА, 11 рассказали редакции об ужасном состоянии труб отопления. Там требуется капитальный ремонт.