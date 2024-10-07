Перекрыли воду. Омичи жалуются на отсутствие холодной воды в их домах

В одном из омских телеграм-каналов появилось сообщение от омички, которая рассказала о непростой ситуации в двух жилых домах по адресам Энергетиков, 16 и 18, чьи жители вот уже вторые сутки терпят неудобства из-за отсутствия холодной воды.