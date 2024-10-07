Омские «Муниципальные рынки» за год удвоили прибыль

МУП города Омска «Муниципальные рынки» опубликовал отчет о своих финансовых результатах за 2023 год. Из него следует, что совокупная выручка предприятия за 12 месяцев составила 141,9 млн рублей, а чистая прибыль — 10,2 млн. Выручка за 2022 год составляла 137,4 млн, а прибыль — 4,9. Таким образом, доходы МУПа за год выросли более чем вдвое.