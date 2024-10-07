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Posted 7 октября, 10:56

Published 7 октября, 10:56

Modified 7 октября, 10:58

Updated 7 октября, 10:58

«Муниципальные рынки» улучшили свои финансовые результаты перед преобразованием

Омские «Муниципальные рынки» за год удвоили прибыль

7 октября 2024, 10:56
Фото: 1MI

«Муниципальные рынки» улучшили свои финансовые результаты перед преобразованием

Этому МУПу предстоит превращение в акционерное общество.

МУП города Омска «Муниципальные рынки» опубликовал отчет о своих финансовых результатах за 2023 год. Из него следует, что совокупная выручка предприятия за 12 месяцев составила 141,9 млн рублей, а чистая прибыль — 10,2 млн. Выручка за 2022 год составляла 137,4 млн, а прибыль — 4,9. Таким образом, доходы МУПа за год выросли более чем вдвое.

Стоит отметить, что «Муниципальные рынки» относят к числу наиболее доходных городских активов. Именно поэтому депутаты Омского городского Совета долго обсуждали судьбу этого предприятия, отказываясь принимать окончательное решение: к 1 января все МУПы должны быть преобразованы во исполнение федерального законодательства. В случае «Рынков» депутаты все же одобрили превращение МУПа в акционерное общество, единственным участником которого станет муниципалитет.

Распоряжение о преобразовании «Рынков» было подписано в сентябре текущего года. Уставный капитал нового АО составит 172 млн рублей, в его собственность перейдут ряд нежилых помещений и земельных участков, а также техника, торговое и холодильное оборудование.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Муниципальные рынки#МУП
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