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Posted 7 октября, 10:00

Published 7 октября, 10:00

Modified 7 октября, 10:01

Updated 7 октября, 10:01

Омский торговец автозапчастями создал компьютерную фирму

Один из крупнейших в Омске торговцев автозапчастями создал еще одну компанию

7 октября 2024, 10:00
Фото: 1MI

Омский торговец автозапчастями создал компьютерную фирму

Теперь Николаю Безденежных принадлежит фирма «Николь Технологии».

В Омске появилась еще одна компания, специализирующаяся на «разработке компьютерного программного обеспечения». Из официального сообщения следует, что зарегистрирована она в офисном здании на улице 22-го Партсъезда, в ее уставном капитале 10 тысяч рублей, и единственный учредитель — Николай Безденежных, который к тому же занял пост генерального директора.

Этот же предприниматель является единственным бенефициаром компаний «Николь», «Дайнекс», «НТА», «Сибарс», «Скарс». Крупнейшие бизнес-активы Безденежных — фирмы «СТМ» и «Форлайн», которые занимаются оптовой торговлей запчастями для автомобилей. Годовая выручка каждой из них составляет приблизительно 2 млрд рублей. При этом «СТМ» с января 2024 года проходит процедуру ликвидации.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Создание фирмы
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