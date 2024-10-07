Один из крупнейших в Омске торговцев автозапчастями создал еще одну компанию

В Омске появилась еще одна компания, специализирующаяся на «разработке компьютерного программного обеспечения». Из официального сообщения следует, что зарегистрирована она в офисном здании на улице 22-го Партсъезда, в ее уставном капитале 10 тысяч рублей, и единственный учредитель — Николай Безденежных, который к тому же занял пост генерального директора.