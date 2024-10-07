Один из крупнейших в Омске торговцев автозапчастями создал еще одну компанию

Posted 7 октября, 10:00
Published 7 октября, 10:00
Modified 7 октября, 10:01
Updated 7 октября, 10:01
В Омске появилась еще одна компания, специализирующаяся на «разработке компьютерного программного обеспечения». Из официального сообщения следует, что зарегистрирована она в офисном здании на улице 22-го Партсъезда, в ее уставном капитале 10 тысяч рублей, и единственный учредитель — Николай Безденежных, который к тому же занял пост генерального директора.
Этот же предприниматель является единственным бенефициаром компаний «Николь», «Дайнекс», «НТА», «Сибарс», «Скарс». Крупнейшие бизнес-активы Безденежных — фирмы «СТМ» и «Форлайн», которые занимаются оптовой торговлей запчастями для автомобилей. Годовая выручка каждой из них составляет приблизительно 2 млрд рублей. При этом «СТМ» с января 2024 года проходит процедуру ликвидации.