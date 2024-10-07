Один из крупнейших автодилеров Омска начал объединение своих кубанских фирм

Posted 7 октября, 09:08
Published 7 октября, 09:08
Modified 7 октября, 09:09
Updated 7 октября, 09:09
Целый ряд фирм, прописанных в городе Горячий Ключ Краснодарского края, в ближайшее время объединится в одну. У всех этих компаний один и и тот же учредитель, ООО «Группа компаний СБСВ-Ключавто», и слово «Евразия» в названии. В прошлом бенефициаром ООО «Евразия-Моторс», «Евразия Премиум», «Евразия Авто», «Евразия Восток», «Евразия Плюс», «Евразия Центр» и просто «Евразия» был известный омский бизнесмен Илья Фридман. Теперь эти фирмы присоединяются к ООО «Евротехцентр».
«СБСВ-Ключавто» — один из крупнейших федеральных автодилеров, владеющий салонами в том числе и в Омске. Город55 уже писал о том, что в апреле 2021 года Фридманы продали этой группе компаний часть своей бизнес-империи. В 2023 году ГК «СБСВ-Ключавто» поглотила ООО «Автосалон», «Барс-Резерв» и «СБСВ-Ключавто столица», а теперь начался новый этап реорганизации.