Один из крупнейших автодилеров Омска начал объединение своих кубанских фирм

Целый ряд фирм, прописанных в городе Горячий Ключ Краснодарского края, в ближайшее время объединится в одну. У всех этих компаний один и и тот же учредитель, ООО «Группа компаний СБСВ-Ключавто», и слово «Евразия» в названии. В прошлом бенефициаром ООО «Евразия-Моторс», «Евразия Премиум», «Евразия Авто», «Евразия Восток», «Евразия Плюс», «Евразия Центр» и просто «Евразия» был известный омский бизнесмен Илья Фридман. Теперь эти фирмы присоединяются к ООО «Евротехцентр».