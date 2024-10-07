Как вырастить на участке вкусный виноград: главные советы по посадке и уходу

Posted 7 октября, 10:19
Published 7 октября, 10:19
Modified 7 октября, 10:21
Updated 7 октября, 10:21
Многие садоводы хотят вырастить у себя на участке сочный и сладкий виноград, однако не все воплощают эту мысль в реальность. Если и у вас была такая задумка — именно сейчас стоит ее реализовать.
Осень — идеальное время для посадки винограда, ведь в этот период растение успевает укорениться и подготовиться к холодам. Ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, как правильно сажать виноград и как ухаживать за ним в это время года.
Первое, с чего стоит начать — выбор саженцев. Они должны быть здоровыми и подходить для климата, установившегося в регионе. Лучше покупать саженцы в специальных магазинах, так как там представлен большой ассортимент. Кроме того, сотрудники таких лавок могут помочь вам определиться с выбором и ответят на все интересующие вопросы. Как подбирать саженцы для других растений Город55 рассказывал здесь.
«Длина корней должна быть не менее 20 см, а диаметр стебля — не менее 5 мм. Корни должны быть увлажненными, без повреждений и гнили, а стебель — прямым, без изломов и трещин», — отметила эксперт.
Кроме того, нужно обратить внимание на листья. На них не должно быть пятен и признаков болезней.
Ямы для посадки винограда должны располагаться расстоянии около полутора метров друг от друга и других растений. Их ширина должна быть в районе 60-70 см, а глубина — 40-50 см. Перед посадкой нужно выложить на дно ямы дренаж из камней или гравия, а сверху — плодородный грунт с примесью компоста или навоза.
Сначала нужно обрезать корни саженца на 10-15 см и обработать их специальным раствором из марганцовки или глины. После чего саженец можно опустить в яму и проследить, чтобы место прививки находилось на уровне поверхности почвы или чуть выше. Затем необходимо засыпать углубление землей и хорошо утрамбовать.
«Сделайте небольшой валик из земли вокруг стебля, чтобы образовалась лунка для полива. Обильно полейте саженец водой и прикройте листьями, чтобы защитить от морозов», — посоветовала Анастасия Коврижных.
Чтобы виноград прижился и в будущем радовал плодами, нужно соблюдать режим полива, он меняется в зависимости от времени года. Так, весной и летом нужно поливать один раз в неделю, а осенью и зимой — один раз в месяц.
«Подкармливайте виноград минеральными или органическими удобрениями два раза в год: весной перед цветением и осенью после сбора урожая. Обрезайте виноград каждую зиму, удаляя лишние и слабые побеги. Оставляйте 6-8 глазков на каждом побеге, из которых будут расти новые ветви», — посоветовала агроном.
А защитить растения от болезней и вредителей помогут народные средства или покупные препараты, которые, также как и саженцы, можно найти в садовых магазинах.
Источник: Белновости
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