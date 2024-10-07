Как вырастить на участке вкусный виноград: главные советы по посадке и уходу

Первое, с чего стоит начать — выбор саженцев. Они должны быть здоровыми и подходить для климата, установившегося в регионе. Лучше покупать саженцы в специальных магазинах, так как там представлен большой ассортимент. Кроме того, сотрудники таких лавок могут помочь вам определиться с выбором и ответят на все интересующие вопросы. Как подбирать саженцы для других растений Город55 рассказывал здесь.