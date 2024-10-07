Как приготовить идеальный компост с помощью кока-колы: эта хитрость вас удивит

Posted 7 октября, 10:19
Published 7 октября, 10:19
Modified 7 октября, 10:21
Updated 7 октября, 10:21
Способов приготовления компоста очень много, но большинство из них требуют большого количества времени. Чтобы ускорить процесс, зачастую дачники прибегают к самым неожиданным решениям, например, добавлять в компостную кучу кока-колу.
Мало кто знает, но кола может быть полезной для компоста и значительно ускорить сроки созревания органического удобрения. Что еще может помочь получить желаемый результат в короткий срок, Город55 рассказывал здесь.
Чтобы приготовить компост с кока-колой, нужно купить большую бутылку газировки, желательно двухлитровую. После этого следует добавить жидкость в компостную яму и хорошо перемешать.
Затем в течение полутора недель нужно раз в день перемешивать содержимое компостной ямы и периодически вливать небольшое количество обычной воды. С помощью такого способа через месяц вы сможете получить качественное органическое удобрение.
Источник: Белновости
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, что еще можно добавлять в компост. В список вошли навоз, скошенная трава и избытки урожая.