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Posted 7 октября, 10:19

Published 7 октября, 10:19

Modified 7 октября, 10:21

Updated 7 октября, 10:21

Как приготовить идеальный компост с помощью кока-колы: эта хитрость вас удивит

Как приготовить идеальный компост с помощью кока-колы: эта хитрость вас удивит

7 октября 2024, 10:19
Фото: 1MI
Получить хорошее органическое удобрение для дачного участка могут помочь самые неожиданные вещи, например, бутылка газировки.

Способов приготовления компоста очень много, но большинство из них требуют большого количества времени. Чтобы ускорить процесс, зачастую дачники прибегают к самым неожиданным решениям, например, добавлять в компостную кучу кока-колу.

Зачем в компосте кола?

Мало кто знает, но кола может быть полезной для компоста и значительно ускорить сроки созревания органического удобрения. Что еще может помочь получить желаемый результат в короткий срок, Город55 рассказывал здесь.

Фото: 1MI

Как приготовить компост с колой

Чтобы приготовить компост с кока-колой, нужно купить большую бутылку газировки, желательно двухлитровую. После этого следует добавить жидкость в компостную яму и хорошо перемешать.

Затем в течение полутора недель нужно раз в день перемешивать содержимое компостной ямы и периодически вливать небольшое количество обычной воды. С помощью такого способа через месяц вы сможете получить качественное органическое удобрение.

Источник: Белновости

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, что еще можно добавлять в компост. В список вошли навоз, скошенная трава и избытки урожая.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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