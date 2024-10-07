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Posted 7 октября, 12:05

Published 7 октября, 12:05

Modified 7 октября, 12:07

Updated 7 октября, 12:07

В Омске экс-министра имущественных отношений признали виновным, но освободили

Халатность без последствий: в Омске экс-министра освободили от наказания

7 октября 2024, 12:05
Фото: 1MI

В Омске экс-министра имущественных отношений признали виновным, но освободили

Бывший министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов признан виновным в халатности при распределении 122 миллионов рублей, однако избежал наказания из-за истечения срока давности.

В Омске завершилось громкое судебное разбирательство, главным фигурантом которого стал экс-министр имущественных отношений региона Евгений Козлов. Бывшего чиновника обвиняли в халатности при распределении бюджетных средств, предназначенных для решения жилищного вопроса детей-сирот.

По данным следствия, в 2020 году Омская область планировала направить внушительную сумму в 122 миллиона рублей на приобретение жилья для 70 детей, оставшихся без попечения родителей. Однако эти средства так и не дошли до адресатов из-за того, что министерство под руководством Козлова не организовало необходимые аукционные процедуры.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал вину бывшего министра. Изначально Козлову грозило наказание в виде 60 часов обязательных работ. Тем не менее, экс-чиновник избежал ответственности: срок давности уголовного преследования истек, и суд был вынужден освободить Козлова от наказания.

Ранее Город55 сообщил, что в Омске завершился судебный процесс касающийся бывших сотрудников ОмГТУ. Их признали виновными в хищении свыше 1,8 млн рублей, полученных за фиктивные исследования.

«Фиктивные исследования»: омский суд вынес приговор бывшим сотрудникам ОмГТУ
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#Екатерина Тараленко#Омск#Суд#Наказание#Дети-сироты#Новости#Халатность#Министр#Бюджетные средства
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