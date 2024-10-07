Халатность без последствий: в Омске экс-министра освободили от наказания

Posted 7 октября, 12:05
Published 7 октября, 12:05
Modified 7 октября, 12:07
Updated 7 октября, 12:07
В Омске завершилось громкое судебное разбирательство, главным фигурантом которого стал экс-министр имущественных отношений региона Евгений Козлов. Бывшего чиновника обвиняли в халатности при распределении бюджетных средств, предназначенных для решения жилищного вопроса детей-сирот.
По данным следствия, в 2020 году Омская область планировала направить внушительную сумму в 122 миллиона рублей на приобретение жилья для 70 детей, оставшихся без попечения родителей. Однако эти средства так и не дошли до адресатов из-за того, что министерство под руководством Козлова не организовало необходимые аукционные процедуры.
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал вину бывшего министра. Изначально Козлову грозило наказание в виде 60 часов обязательных работ. Тем не менее, экс-чиновник избежал ответственности: срок давности уголовного преследования истек, и суд был вынужден освободить Козлова от наказания.
Ранее Город55 сообщил, что в Омске завершился судебный процесс касающийся бывших сотрудников ОмГТУ. Их признали виновными в хищении свыше 1,8 млн рублей, полученных за фиктивные исследования.