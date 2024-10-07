Халатность без последствий: в Омске экс-министра освободили от наказания

По данным следствия, в 2020 году Омская область планировала направить внушительную сумму в 122 миллиона рублей на приобретение жилья для 70 детей, оставшихся без попечения родителей. Однако эти средства так и не дошли до адресатов из-за того, что министерство под руководством Козлова не организовало необходимые аукционные процедуры.