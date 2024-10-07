Глав районов и городов Омской области ограничили в праве на выезд из страны

Posted 7 октября, 11:46
Published 7 октября, 11:46
Modified 7 октября, 11:57
Updated 7 октября, 11:57
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ, который регламентирует порядок принятия решений «об ограничении права на выезд из Российской Федерации глав муниципальных образований Омской области». Из документа следует, что главам муниципалитетов будут запрещать покидать страну в том случае, если они «осведомлены в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».
Согласно указу, специальные «структурные подразделения по защите государственной тайны» будут готовить заключения о том, имеет ли конкретный человек доступ к особым сведениям и направлять его в управление губернатора по защите государственной тайны. После этого глава региона будет принимать решение, исходя из того, когда в последний раз глава муниципалитета получал такой доступ и какие сроки ограничений предусмотрены федеральным законодательством.
«Глава муниципального образования Омской области уведомляется о принятом в отношении него решении об ограничении права на выезд из Российской Федерации или знакомится с данным решением под роспись», — уточняется в указе.
Согласно федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», срок запрета на выезд из страны может составлять 5 лет с момента последнего ознакомления со «сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями».
Напомним: в феврале 2024 года в праве на выезд из России ограничили депутатов Законодательного собрания Омской области, имеющих доступ к государственной тайне.