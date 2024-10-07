Глав районов и городов Омской области ограничили в праве на выезд из страны

Согласно указу, специальные «структурные подразделения по защите государственной тайны» будут готовить заключения о том, имеет ли конкретный человек доступ к особым сведениям и направлять его в управление губернатора по защите государственной тайны. После этого глава региона будет принимать решение, исходя из того, когда в последний раз глава муниципалитета получал такой доступ и какие сроки ограничений предусмотрены федеральным законодательством.