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Posted 7 октября, 12:37

Published 7 октября, 12:37

Modified 7 октября, 12:40

Updated 7 октября, 12:40

ДТП с пассажирским автобусом в Омске заинтересовалась прокуратора

ДТП с пассажирским автобусом в Омске заинтересовалась прокуратора

7 октября 2024, 12:37
Фото: Прокуратура Омской области
В аварии на улице Багратиона пострадала пожилая омичка.

Региональная прокуратура проследит за ходом проверки по факту ДТП, которое случилось сегодня на улице Багратиона. Известно, что 62-летний водитель автобуса № 103 («Пос. Солнечный — Онкодиспансер») сбил 70-летнюю омичку, которая переходила дорогу на «красный» свет. В момент аварии в салоне находились 30 человек.

В результате пенсионерке понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что на контроле прокуратуры находится еще одно ДТП. В конце сентября машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, в результате аварии пострадали четыре человека.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с автобусом#Новости
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