ДТП с пассажирским автобусом в Омске заинтересовалась прокуратора

Региональная прокуратура проследит за ходом проверки по факту ДТП, которое случилось сегодня на улице Багратиона. Известно, что 62-летний водитель автобуса № 103 («Пос. Солнечный — Онкодиспансер») сбил 70-летнюю омичку, которая переходила дорогу на «красный» свет. В момент аварии в салоне находились 30 человек.