ДТП с пассажирским автобусом в Омске заинтересовалась прокуратора

Posted 7 октября, 12:37
Published 7 октября, 12:37
Modified 7 октября, 12:40
Updated 7 октября, 12:40
Региональная прокуратура проследит за ходом проверки по факту ДТП, которое случилось сегодня на улице Багратиона. Известно, что 62-летний водитель автобуса № 103 («Пос. Солнечный — Онкодиспансер») сбил 70-летнюю омичку, которая переходила дорогу на «красный» свет. В момент аварии в салоне находились 30 человек.
В результате пенсионерке понадобилась медицинская помощь.
Напомним, что на контроле прокуратуры находится еще одно ДТП. В конце сентября машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, в результате аварии пострадали четыре человека.