Что нужно сделать на дачном участке на этой неделе: подробный разбор по дням

Posted 7 октября, 07:52
Published 7 октября, 07:52
Modified 8 октября, 07:06
Updated 8 октября, 07:06
Несмотря на то, что дачный сезон начинает подходить к концу, помимо сбора урожая, садоводам предстоит провести еще много работы на участке. Расскажем, что необходимо сделать в ближайшую неделю согласно лунному календарю.
Также в этот день стоит заняться сбором опавшей листвы, рыхлением грунта и удобрением почвы.
Завтра также можно будет заняться посадкой винограда, также стоит уделить внимание обработке растений от вредителей и внести необходимые удобрения.
Середина недели — идеальное время для посадки малины и смородины, кроме того, можно продолжить сажать виноград. При этом стоит отказаться от идеи сажать плодовые деревья, среда точно не подходит для этого.
В этот день можно заняться посадкой кустарников с закрытой корневой системой и окучиванием молодых садовых растений: их надо защитить от заморозков, которые наступят уже очень скоро. Также нужно продолжать заботиться о состоянии грунта и обрабатывать участок от вредителей.
11 октября стоит потратить на сбор урожая и обрезку растений с сильной корневой системой. В этот день можно сажать виноград, крыжовник и грецкий орех. Однако заниматься поливом садовых культур не надо.
В субботу дачники могут продолжать сбор урожая и посадку крыжовника с виноградом.
В заключительный день недели стоит посадить виноград, клубнику и смородину, если вы не успели это сделать раньше. Нужно прекратить обработку почвы и заняться борьбой с вредителями.