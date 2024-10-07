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Posted 7 октября, 07:52

Published 7 октября, 07:52

Modified 8 октября, 07:06

Updated 8 октября, 07:06

Что нужно сделать на дачном участке на этой неделе: подробный разбор по дням

Что нужно сделать на дачном участке на этой неделе: подробный разбор по дням

7 октября 2024, 07:52
Фото: 1MI
Перед зимовкой дачникам предстоит провести ряд важных садовых работ, которые скажутся на будущем урожае.

Несмотря на то, что дачный сезон начинает подходить к концу, помимо сбора урожая, садоводам предстоит провести еще много работы на участке. Расскажем, что необходимо сделать в ближайшую неделю согласно лунному календарю.

7 октября

В начале второй недели октября дачники продолжают собирать зимние сорта и сажают последние в году культуры, среди них — виноград и клубника. Как посадить растения правильно и позаботиться о будущем урожае, Город55 рассказывал здесь.

Также в этот день стоит заняться сбором опавшей листвы, рыхлением грунта и удобрением почвы.

8 октября

Завтра также можно будет заняться посадкой винограда, также стоит уделить внимание обработке растений от вредителей и внести необходимые удобрения.

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9 октября

Середина недели — идеальное время для посадки малины и смородины, кроме того, можно продолжить сажать виноград. При этом стоит отказаться от идеи сажать плодовые деревья, среда точно не подходит для этого.

10 октября

В этот день можно заняться посадкой кустарников с закрытой корневой системой и окучиванием молодых садовых растений: их надо защитить от заморозков, которые наступят уже очень скоро. Также нужно продолжать заботиться о состоянии грунта и обрабатывать участок от вредителей.

11 октября

11 октября стоит потратить на сбор урожая и обрезку растений с сильной корневой системой. В этот день можно сажать виноград, крыжовник и грецкий орех. Однако заниматься поливом садовых культур не надо.

Фото: 1MI

12 октября

В субботу дачники могут продолжать сбор урожая и посадку крыжовника с виноградом.

13 октября

В заключительный день недели стоит посадить виноград, клубнику и смородину, если вы не успели это сделать раньше. Нужно прекратить обработку почвы и заняться борьбой с вредителями.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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