Что нужно сделать на дачном участке на этой неделе: подробный разбор по дням

В этот день можно заняться посадкой кустарников с закрытой корневой системой и окучиванием молодых садовых растений: их надо защитить от заморозков, которые наступят уже очень скоро. Также нужно продолжать заботиться о состоянии грунта и обрабатывать участок от вредителей.