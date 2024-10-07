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Posted 7 октября, 10:18

Published 7 октября, 10:18

Modified 7 октября, 10:21

Updated 7 октября, 10:21

Чем удобрять клубнику в октябре: после этого мои кусты ломились от ягод

Чем удобрять клубнику в октябре: после этого мои кусты ломились от ягод

7 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI
Чтобы получить хороший урожай клубники в следующем году, необходимо провести ряд важных работ перед зимовкой.

Многие дачники забывают, что осень — самое важное время для задела на будущий сезон. Именно в это время нужно провести ряд важных работ, которые помогут удвоить урожай и защитят культуры во время зимовки.

Правильный уход за клубникой

Особый уход в октябре нужен ягодам, в том числе клубнике. Если посыпать грунт под кустами нужным удобрением, то вам удастся уберечь растения от болезней и других напастей. Каким средством стоит воспользоваться рассказала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Что насыпать вокруг кустов клубники осенью

Разгадка полезного осеннего удобрения очень проста — необходимо покрыть землю натуральным мульчирующим материалом. Подойдут многие, но лучше всего использовать солому, хвою или опавшую листву.

«Любой из этих материалов будет способствовать утеплению кустов и защите корневой системы на весь зимний период. Кроме того, в грунте сохранится достаточно влаги. А со временем произойдет разложение мульчи. Данный процесс будет способствовать повышению плодородия почвенного покрова», — отметила эксперт.

Толщина мульчирующего слоя должна быть около десяти сантиметров. При этом стоит отметить, что нельзя укладывать удобрение очень близко к стеблю. Это может дать отрицательный эффект — загнивание или перекрытие воздуха.

Источник: Белновости

Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как правильно посадить озимый чеснок. Чтобы урожай порадовал, необходимо перед посадкой удобрить почву золой, при этом избегая ее попадания в лунки.

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