Чем удобрять клубнику в октябре: после этого мои кусты ломились от ягод

Posted 7 октября, 10:18
Published 7 октября, 10:18
Modified 7 октября, 10:21
Updated 7 октября, 10:21
Многие дачники забывают, что осень — самое важное время для задела на будущий сезон. Именно в это время нужно провести ряд важных работ, которые помогут удвоить урожай и защитят культуры во время зимовки.
Особый уход в октябре нужен ягодам, в том числе клубнике. Если посыпать грунт под кустами нужным удобрением, то вам удастся уберечь растения от болезней и других напастей. Каким средством стоит воспользоваться рассказала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Разгадка полезного осеннего удобрения очень проста — необходимо покрыть землю натуральным мульчирующим материалом. Подойдут многие, но лучше всего использовать солому, хвою или опавшую листву.
«Любой из этих материалов будет способствовать утеплению кустов и защите корневой системы на весь зимний период. Кроме того, в грунте сохранится достаточно влаги. А со временем произойдет разложение мульчи. Данный процесс будет способствовать повышению плодородия почвенного покрова», — отметила эксперт.
Толщина мульчирующего слоя должна быть около десяти сантиметров. При этом стоит отметить, что нельзя укладывать удобрение очень близко к стеблю. Это может дать отрицательный эффект — загнивание или перекрытие воздуха.
Источник: Белновости
Напомним, что ранее Город55 рассказывал, как правильно посадить озимый чеснок. Чтобы урожай порадовал, необходимо перед посадкой удобрить почву золой, при этом избегая ее попадания в лунки.