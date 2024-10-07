Были нарушения. В Омской области изменили работу отделений переливания крови

В сентябре стало известно, что в районах массово закрываются отделения переливания. Оказалось, что изменения в системе работы с донорской кровью были инициированы после выявления ряда проблем в этой сфере. Прокуратура региона, получив многочисленные жалобы от граждан и изучив различные публикации, провела тщательную проверку медицинских учреждений, что позволило выявить серьезные нарушения в процессе заготовки и хранения донорской крови.