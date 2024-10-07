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Posted 7 октября, 07:32

Published 7 октября, 07:32

Modified 7 октября, 07:34

Updated 7 октября, 07:34

В Омской области пересмотрели правила работы с донорской кровью после проверок

Были нарушения. В Омской области изменили работу отделений переливания крови

7 октября 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Омской области пересмотрели правила работы с донорской кровью после проверок

В Омской области с октября вводится новый контроль качества донорской крови: вся кровь, собранная в местных больницах, будет отправляться на проверку в специализированный центр.

В сентябре стало известно, что в районах массово закрываются отделения переливания. Оказалось, что изменения в системе работы с донорской кровью были инициированы после выявления ряда проблем в этой сфере. Прокуратура региона, получив многочисленные жалобы от граждан и изучив различные публикации, провела тщательную проверку медицинских учреждений, что позволило выявить серьезные нарушения в процессе заготовки и хранения донорской крови.

Прокуратура выявила, что в некоторых медицинских учреждениях региона не соблюдались установленные процедуры, что могло привести к серьезным последствиям для здоровья граждан. Министерство здравоохранения Омской области, учитывая рекомендации прокуратуры, пересмотрело порядок проверки крови.

Ситуация потребовала немедленного вмешательства, и теперь все образцы донорской крови, собранные в больницах региона, будут проверяться в специализированном учреждении — Центре крови Омской области.

Важно подчеркнуть, что для доноров процесс сдачи крови останется прежним. Они по-прежнему смогут сдавать кровь в своих местных больницах, что удобно и привычно для жителей региона. Больницы продолжат поддерживать необходимый запас крови и ее компонентов, чтобы оперативно реагировать на потребности пациентов.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Минздрав#Новости#Контроль качества#Центр крови#Донорская кровь
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