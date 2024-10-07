Буцаев: На РЭФ эксперты рассказали про востребованные профессии в сфере экологии

Posted 7 октября, 18:22
Published 7 октября, 18:22
Modified 7 октября, 18:24
Updated 7 октября, 18:24
Соответствующее заявление сделали эксперты отрасли в рамках панельной сессии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» Российского экологического форума (РЭФ). Сессия была организована 7 октября в ходе молодежного дня РЭФ-2024.
По словам гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, к 2030 году экономика замкнутого цикла позволит создать свыше 93 тысяч прямых рабочих мест, а также дополнительные места в смежных сферах. Глава ППК «РЭО» отмечает, что в отрасли должны работать специалисты, радеющие за свое дело. Именно таких профессионалов организаторы пригласили выступить на сессии. Они назвали те профессии, которые на данный момент максимально востребованы. Речь шла об узких специалистах, например технологах, а также представителях рабочих профессий, включая водителей мусоровозов. Как сообщает 56orb.ru, в целях формирования определенного кадрового резерва для экономики замкнутого цикла РЭО сформировал консорциум, объединившись с вузами и организациями. Буцаев рассказал, что сейчас студенты, которые в будущем получат возможность максимально успешно реализоваться в данной отрасли, учатся в наиболее авторитетных российских университетах.
Замглавы акционерного общества «Корпорация Экополис» Илья Федоров в числе самых популярных профессий в отрасли обращения с отходами назвал юристов и инженеров. А заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова упомянула проблематику, связанную с престижем профессии водителя мусоровозов, сообщила о востребованности разнорабочих, главных технологов, узких специалистов, исполнительных и генеральных директоров на профильных предприятиях. При этом заместитель директора — глава экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева рассказала о нехватке таких работников, как водители и сварщики, которые обычно рассчитывают на высокие зарплаты.
Помимо этого, участники сессии были оповещены о возможностях уничтожения опасных производственных отходов. До конца 2030 года в РФ планируется ликвидировать как минимум 50 вредоносных объектов накопленного вреда окружающей среде. Глава пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова объяснила, что для исполнения такого плана потребуются специалисты разных направлений деятельности — экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты, пиарщики.