Буцаев: На РЭФ эксперты рассказали про востребованные профессии в сфере экологии

По словам гендиректора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, к 2030 году экономика замкнутого цикла позволит создать свыше 93 тысяч прямых рабочих мест, а также дополнительные места в смежных сферах. Глава ППК «РЭО» отмечает, что в отрасли должны работать специалисты, радеющие за свое дело. Именно таких профессионалов организаторы пригласили выступить на сессии. Они назвали те профессии, которые на данный момент максимально востребованы. Речь шла об узких специалистах, например технологах, а также представителях рабочих профессий, включая водителей мусоровозов. Как сообщает 56orb.ru, в целях формирования определенного кадрового резерва для экономики замкнутого цикла РЭО сформировал консорциум, объединившись с вузами и организациями. Буцаев рассказал, что сейчас студенты, которые в будущем получат возможность максимально успешно реализоваться в данной отрасли, учатся в наиболее авторитетных российских университетах.