Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления

Posted 7 октября, 04:52
Published 7 октября, 04:52
Modified 7 октября, 04:59
Updated 7 октября, 04:59
Как рассказали в областной прокуратуре, в июле 2024 года 37-летнюю жительницу Русско-Полянского района приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,6 лет. Кроме того, суд обязал ее выплатить потерпевшему 400 тысяч в качестве моральной компенсации.
В суде удалось выяснить, что еще в сентябре прошлого года женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на 60-летнего знакомого. Как она сама рассказала в полиции, мужчина оскорблял ее мать, что невероятно задело женщину. Она решила отомстить и устроить обидчику самосуд. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью, длительное время находился на лечении, перенес сложную операцию по трепанации черепа.
Сумму в размере 197 тысяч рублей выделили из счета средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Остальное подсудимая выплатила самостоятельно из своих личных средств. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры.
Ранее Город55 рассказывал об омичке, которую уличили в выгуливании собственного ребенка на поводке. Ее странные действия попали на видео. Однако девушка отрицает обвинения в поощрении квадробингом. По ее словам, каждый день к ней приходят представители правоохранительных органов и проверяют условия проживания.