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Posted 7 октября, 04:52

Published 7 октября, 04:52

Modified 7 октября, 04:59

Updated 7 октября, 04:59

Иллюстрация

Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления

7 октября 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области с жительницы взыскали 200 тысяч за жестокое избиение мужчины

60-летнему пострадавшему пришлось долго восстанавливаться и проходить лечение.

Как рассказали в областной прокуратуре, в июле 2024 года 37-летнюю жительницу Русско-Полянского района приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3,6 лет. Кроме того, суд обязал ее выплатить потерпевшему 400 тысяч в качестве моральной компенсации.

В суде удалось выяснить, что еще в сентябре прошлого года женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на 60-летнего знакомого. Как она сама рассказала в полиции, мужчина оскорблял ее мать, что невероятно задело женщину. Она решила отомстить и устроить обидчику самосуд. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью, длительное время находился на лечении, перенес сложную операцию по трепанации черепа.

Сумму в размере 197 тысяч рублей выделили из счета средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. Остальное подсудимая выплатила самостоятельно из своих личных средств. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры.

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