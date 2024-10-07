Устроила самосуд. В Омской области женщина жестоко избила мужчину за оскорбления

В суде удалось выяснить, что еще в сентябре прошлого года женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на 60-летнего знакомого. Как она сама рассказала в полиции, мужчина оскорблял ее мать, что невероятно задело женщину. Она решила отомстить и устроить обидчику самосуд. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью, длительное время находился на лечении, перенес сложную операцию по трепанации черепа.