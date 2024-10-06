Внезапный ажиотаж. Омичи раскупили новый мерч с Райаном Спунером

Posted 6 октября, 09:00
Published 6 октября, 09:00
Modified 6 октября, 09:02
Updated 6 октября, 09:02
Новая сувенирная продукция была запущена в продажу вечером минувшей субботы, однако уже утром все доступные для заказа футболки были раскуплены — первого тиража на всех фанатов не хватило.
Причиной подобного успеха, вероятно является сам факт возвращения Райана Спунера «под знамена» омского хоккейного клуба, а также один устоявшийся стереотип, связанный с Омском — по словам авторов Telegram-канала «Авангарда», именно о нем форвард вспомнил в день своего возвращения:
Как рассказал в социальных сетях сам хоккеист, приобрести мерч со своим фото он уже успел. У омичей такая возможность по-прежнему сохраняется — предзаказ будет доступен в течение сегодняшнего дня.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]