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Posted 6 октября, 09:00

Published 6 октября, 09:00

Modified 6 октября, 09:02

Updated 6 октября, 09:02

Скриншот видеозаписи встречи легионера

Внезапный ажиотаж. Омичи раскупили новый мерч с Райаном Спунером

6 октября 2024, 09:00
Фото: ХК «Авангард»
Скриншот видеозаписи встречи легионера

Омичи бросились раскупать новые футболки с Райаном Спунером от «Авангарда»

Легионер ХК «Авангард», недавно вернувшийся в состав команды, стал прообразом для новой сувенирной продукции клуба: первый тираж футболок раскупили за какой-то десяток часов.

Новая сувенирная продукция была запущена в продажу вечером минувшей субботы, однако уже утром все доступные для заказа футболки были раскуплены — первого тиража на всех фанатов не хватило.

Причиной подобного успеха, вероятно является сам факт возвращения Райана Спунера «под знамена» омского хоккейного клуба, а также один устоявшийся стереотип, связанный с Омском — по словам авторов Telegram-канала «Авангарда», именно о нем форвард вспомнил в день своего возвращения:

Скриншот видеозаписи встречи хоккеистаСкриншот видеозаписи встречи хоккеиста
Скриншот видеозаписи встречи хоккеиста. Фото: Telegram-канал «ХК „Авангард“ Омск»

Как рассказал в социальных сетях сам хоккеист, приобрести мерч со своим фото он уже успел. У омичей такая возможность по-прежнему сохраняется — предзаказ будет доступен в течение сегодняшнего дня.

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#Илья Скобин#Общество#ХК Авангард#Омск#Продажи#Новости#Сувениры#Райан Спунер#Мерч#Футболки
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