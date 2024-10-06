Внезапный ажиотаж. Омичи раскупили новый мерч с Райаном Спунером

Причиной подобного успеха, вероятно является сам факт возвращения Райана Спунера «под знамена» омского хоккейного клуба, а также один устоявшийся стереотип, связанный с Омском — по словам авторов Telegram-канала «Авангарда», именно о нем форвард вспомнил в день своего возвращения: