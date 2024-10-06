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Posted 6 октября, 11:45

Published 6 октября, 11:45

Modified 6 октября, 12:17

Updated 6 октября, 12:17

иллюстрация

Ребенок на поводке, запоздалое отопление и опасные вирусы. Главные темы недели

6 октября 2024, 11:45
Фото: gorod55.ru
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Выходные — время отдыха и планирования новой недели. Но, как правило, будущее очень сильно зависит от уже произошедших событий и, к слову, все они собраны в этом материале — дайджесте главных тем недели от Города55.

Тема №1. Остывающие дома омичей.

С момента начала отопительного сезона в Омске прошло уже две недели, однако долгожданное тепло некоторые горожане так и не почувствовали. Более того — местами сохраняются и проблемы с горячей водой. В понедельник было известно как минимум о 355 домах, испытывающих «дефицит» горячего водоснабжения, а также о 316 повреждений тепловых сетей. Однако на следующий день это количество существенно изменилось: в «Омск РТС» сообщили уже о 772 двух объектах без горячей воды, а гидравлические испытания выявили новые повреждения.

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Кроме того, необходимые ремонтные работы и устранение различных нарушений начали проводить и на ТЭЦ-5, уже неоднократно оказывавшейся в эпицентре коммунальных скандалов, правда в судебном порядке. В ходе прокурорской проверки на объекте генерации было выявлено более 400 различных нарушений, а суд, в свою очередь, «настоял» на их устранении. «ТГК-11», управляющая ТЭЦ-5, добровольно исполнила часть предписаний, однако суду вновь пришлось вмешаться — для исправления еще 250 замечаний. Кроме того, заботы об остальных объектах тепловой инфраструктуры также пришлось добиваться в суде.

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К сожалению, проблемы в сфере отопления сказываются даже на социальных учреждениях — так, например, на этой неделе в нашу редакцию обратились родители воспитанников детского сада №9: из-за отсутствия тепла детям буквально приходится «греться на улице». Причины отсутствия отопления, к слову, неизвестны: как отметил один из родителей, у ЕДДС и РТС разные данные на этот счет. Однозначное мнение об отоплении, вероятно, сформировалось только у статистиков МЧС: за минувший сентябрь электрообогреватели стали причиной 48 пожаров и, к сожалению, не все подобные происшествия обошлись без жертв.

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Городские ресурсоснабжающие организации продолжают приводить в порядок тепловые сети: уже 2 октября появилась информация о возобновлении подачи горячей воды по 175 адресам. Правда, иногда поддерживать коммуникации в нормальном состоянии невозможно без отключения потребителей — одно из таких отключений ожидается в ближайшую среду, 9 октября.

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Вероятно, количество ремонтных работ будет только увеличиваться — омичи продолжают делиться кадрами и историями изношенных коммунальных систем в своих домах и неполадками на них. К слову, иногда они возникают из-за, казалось бы, посторонних факторов — например, как у жителей дома №28 по улице Бетховена. По словам его жителей, проблемы с отоплением у них начались из-за конфликта «Тепловой компании» и почты. Но, зачастую, сказывается именно «возраст» дома и оборудования — именно с такими факторами столкнулись жители 11 дома на улице 20 лет РККА.

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Тема №2. Выгул ребенка на поводке.

1 октября Омск облетели кадры прогулки ребенка на детской площадке. Ничего не обычного, за исключением одной детали — малыш был на поводке, что сразу же стало предметом бурных обсуждений. Вскоре информация дошла до правоохранительных органов и до героев ролика.

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Как оказалось, видео было снято на Пригородной улице: авторы видеоролика явно не хотели подобной «славы» и уже извинились перед матерью малыша. К слову, сама девушка рассказала, что ребенка «на цепь» никто не сажал — ребенку всего 4 года и он так познает мир. Однако героиня скандального видео намерена разобраться в ситуации и привлечь к ответственности тех, кто распространил видеозапись — даже несмотря на практически ежедневные проверки со стороны компетентных органов.

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Тема №3. Микроскопическая опасность, нависшая над омичами.

Минувшая неделя, к слову, принесла и несколько других немаловажных новостей. Во-первых, омичам по-прежнему угрожает COVID-19 — по данным на 30 сентября, в городе был зафиксирован еще 241 случай заболевания. Во-вторых, продолжает «лютовать» и ОРВИ: 3 октября на «дистанте» числилось 348 классов из 38 школ города, а на полный карантин ушло 5 учебных заведений (против 3 на прошлой неделе). К субботе количество классов, переведенных на дистанционное обучение, увеличилось:

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Но вместе с этим региональными новостями появилась и информация о новых проблемах: варианте коронавируса XEC — комбинации подштаммов «Флирта», и вирусе Марбурга. Последний, несмотря на свое недавнее поведение уже успел создать беспокойство для ВОЗ — в организации предупредили о возможности новой пандемии.

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Итоги недели за минуту.

Эти и другие новости минувшей недели можно посмотреть и в видео — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.

Видео: gorod55.ru. иллюстрация
#Илья Скобин#Видео#Омск#Отопление#Ребенок#ОРВИ#Пандемия#Школы#Итоги недели#ТЭЦ-5
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