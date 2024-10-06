Ребенок на поводке, запоздалое отопление и опасные вирусы. Главные темы недели

С момента начала отопительного сезона в Омске прошло уже две недели, однако долгожданное тепло некоторые горожане так и не почувствовали. Более того — местами сохраняются и проблемы с горячей водой. В понедельник было известно как минимум о 355 домах, испытывающих «дефицит» горячего водоснабжения, а также о 316 повреждений тепловых сетей. Однако на следующий день это количество существенно изменилось: в «Омск РТС» сообщили уже о 772 двух объектах без горячей воды, а гидравлические испытания выявили новые повреждения.