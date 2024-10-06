Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось

Posted 6 октября, 07:29
Published 6 октября, 07:29
Modified 6 октября, 07:31
Updated 6 октября, 07:31
Согласно обновленной редакции сезонного расписания на портале омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, интенсивность пассажирских перевозок в город-курорт Сочи традиционно сократилась.
На протяжении всего лета и сентября омский аэропорт обслуживал порядка 16 рейсов (в том числе и направление Якутск — Сочи с посадкой в Омске), но уже со следующей недели будет осуществляться всего 8 перелетов. Ежедневные перелеты по указанному маршруту до 13 октября будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».
Кроме того, в новой итерации расписания изменились и другие направления пассажирских перевозок: наиболее сильные изменения претерпели рейсы из Омска в Уфу. Прямой перелет на настоящий момент отменен — ему на смену пришло сразу два рейса: Омск — Минводы, с посадкой в столице Республики Башкортостан, а также Омск — Тобольск — Уфа.
Напомним, ранее Город55 сообщал об отключении электронного табло, демонстрирующего расписание прилетов и вылетов: причиной временных трудностей у пассажиров и гостей Омска стало обновление программного обеспечения устройства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]