Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось

На протяжении всего лета и сентября омский аэропорт обслуживал порядка 16 рейсов (в том числе и направление Якутск — Сочи с посадкой в Омске), но уже со следующей недели будет осуществляться всего 8 перелетов. Ежедневные перелеты по указанному маршруту до 13 октября будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».