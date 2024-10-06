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Posted 6 октября, 07:29

Published 6 октября, 07:29

Modified 6 октября, 07:31

Updated 6 октября, 07:31

иллюстрация

Не сезон. Количество авиарейсов из Омска в Сочи сократилось

6 октября 2024, 07:29
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский аэропорт сократил количество рейсов в Сочи

«Курортный сезон» у авиации завершился: в обновленном расписании омской аэрогавани количество рейсов в Сочи уменьшилось в два раза.

Согласно обновленной редакции сезонного расписания на портале омского аэропорта им. Д. М. Карбышева, интенсивность пассажирских перевозок в город-курорт Сочи традиционно сократилась.

На протяжении всего лета и сентября омский аэропорт обслуживал порядка 16 рейсов (в том числе и направление Якутск — Сочи с посадкой в Омске), но уже со следующей недели будет осуществляться всего 8 перелетов. Ежедневные перелеты по указанному маршруту до 13 октября будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

Кроме того, в новой итерации расписания изменились и другие направления пассажирских перевозок: наиболее сильные изменения претерпели рейсы из Омска в Уфу. Прямой перелет на настоящий момент отменен — ему на смену пришло сразу два рейса: Омск — Минводы, с посадкой в столице Республики Башкортостан, а также Омск — Тобольск — Уфа.

Напомним, ранее Город55 сообщал об отключении электронного табло, демонстрирующего расписание прилетов и вылетов: причиной временных трудностей у пассажиров и гостей Омска стало обновление программного обеспечения устройства.

Вынужденная мера. В омском аэропорту отключили табло вылетов и прилетов
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#Илья Скобин#Транспорт#Сочи#Омск#Аэропорт#Аэрофлот#Уфа#Расписание#Новости#Авиакомпания#Пассажирские перевозки#Тобольск
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