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Posted 6 октября, 09:44

Published 6 октября, 09:44

Modified 6 октября, 09:51

Updated 6 октября, 09:51

иллюстрация

Качественно и в любой локации. В Омске появилась услуга по выгулу квадроберов

6 октября 2024, 09:44
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Предприимчивая омичка начала прием заказов на выгул квадроберов

С начала сентября тема квадроберов не покидает федеральной и местной информационной повестки: чиновники против нового явления, а рынок подхватил тенденцию и предлагает свои решения для самых увлеченных.

Некоторыми из них являются и омичи. Так, например, сегодня на одной из популярных интернет-площадок для размещения объявлений было зарегистрировано предложение услуг от омички, «специализирующейся» на выгуле квадроберов.

Как отмечается в объявлении, девушка предлагает «качественный выгул», а «животное» будет в порядке. Кроме того, исполнитель берется за срочные заказы и готов выехать в любой район города для предоставления услуг.

Редакции портала «НГС.55» удалось связаться с автором необычного объявления и узнать кое-какие подробности об «отрасли»: для выгула заказчику необходимо предоставить собственные поводок и игрушки, а также сообщить рост, возраст и вес квадробера.

Напомним, ранее Город55 сообщал о мнении депутата Госдумы Сергея Колунова, призывавшего к запрету квадробинга и привлечении к ответственности родителей, чьи дети увлекаются подражанием животным.

Депутат Госдумы призвал лишать прав родителей, чьи дети занимаются квадробингом
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Животные#Законодательство#Новости#Услуги#Квадроберы#Выгул
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