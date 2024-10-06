Качественно и в любой локации. В Омске появилась услуга по выгулу квадроберов

Posted 6 октября, 09:44
Published 6 октября, 09:44
Modified 6 октября, 09:51
Updated 6 октября, 09:51
Некоторыми из них являются и омичи. Так, например, сегодня на одной из популярных интернет-площадок для размещения объявлений было зарегистрировано предложение услуг от омички, «специализирующейся» на выгуле квадроберов.
Как отмечается в объявлении, девушка предлагает «качественный выгул», а «животное» будет в порядке. Кроме того, исполнитель берется за срочные заказы и готов выехать в любой район города для предоставления услуг.
Редакции портала «НГС.55» удалось связаться с автором необычного объявления и узнать кое-какие подробности об «отрасли»: для выгула заказчику необходимо предоставить собственные поводок и игрушки, а также сообщить рост, возраст и вес квадробера.
Напомним, ранее Город55 сообщал о мнении депутата Госдумы Сергея Колунова, призывавшего к запрету квадробинга и привлечении к ответственности родителей, чьи дети увлекаются подражанием животным.
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