Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека

Posted 6 октября, 03:21
Published 6 октября, 03:21
Modified 6 октября, 03:29
Updated 6 октября, 03:29
Как рассказали в пресс-центре областного управления МВД, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в минувшую субботу, 5 октября, около 7 часов вечера.
Сотрудники ведомства, прибывшие на место ДТП, смогли восстановить картину событий, предшествовавших гибели 4 человек: авария была спровоцирована «сохатым», неожиданно вышедшим на проезжую часть. Избежать столкновения у водителя Lada Granta не вышло — животное погибло под колесами, а «легковушка» выехала на полосу встречного движения и протаранила хэтчбэк Toyota Yaris.
На момент аварии в салонах автомобилей находилось 8 человек: водитель автомобиля Toyota и пассажир — 6-летний ребенок, — госпитализированы. Также в больницу были доставлены и двое мужчин — пассажиры отечественного автомобиля. Водитель «Лады», двое его пассажиров, погибли. Кроме того, ДТП стало причиной смерти одного из пассажиров иномарки.
Обстоятельства аварии продолжают устанавливаться сотрудниками Прокуратуры — место ДТП посетил прокурор Нижнеомского района Денис Семенов, Госавтоинспекции и следователями — по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил эксплуатации или дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Ход расследования дела взят на контроль Прокуратуры Нижнеомского района.
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