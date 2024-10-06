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Posted 6 октября, 03:21

Published 6 октября, 03:21

Modified 6 октября, 03:29

Updated 6 октября, 03:29

Кадры оперативной съемки

Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека

6 октября 2024, 03:21
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Кадры оперативной съемки

Лось, вышедший на трассу Омск-Муромцево, стал причиной гибели 4 человек

Столкновение двух «легковушек» на 129 километре автодороги 52К-1 спровоцировал «лесной гость»: после наезда на животное, одна из машин выехала на встречную полосу.

Как рассказали в пресс-центре областного управления МВД, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы в минувшую субботу, 5 октября, около 7 часов вечера.

Сотрудники ведомства, прибывшие на место ДТП, смогли восстановить картину событий, предшествовавших гибели 4 человек: авария была спровоцирована «сохатым», неожиданно вышедшим на проезжую часть. Избежать столкновения у водителя Lada Granta не вышло — животное погибло под колесами, а «легковушка» выехала на полосу встречного движения и протаранила хэтчбэк Toyota Yaris.

Кадры оперативной съемкиКадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемкиКадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Омской области

На момент аварии в салонах автомобилей находилось 8 человек: водитель автомобиля Toyota и пассажир — 6-летний ребенок, — госпитализированы. Также в больницу были доставлены и двое мужчин — пассажиры отечественного автомобиля. Водитель «Лады», двое его пассажиров, погибли. Кроме того, ДТП стало причиной смерти одного из пассажиров иномарки.

Обстоятельства аварии продолжают устанавливаться сотрудниками Прокуратуры — место ДТП посетил прокурор Нижнеомского района Денис Семенов, Госавтоинспекции и следователями — по факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил эксплуатации или дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Ход расследования дела взят на контроль Прокуратуры Нижнеомского района.

Трагическое утро: водитель погиб в аварии на трассе Омск–Тара
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омская область#Прокуратура#Авария#Пассажиры#Уголовное дело#Новости#Жертвы#Лось#Госавтоинспекция
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