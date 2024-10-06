Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека

На момент аварии в салонах автомобилей находилось 8 человек: водитель автомобиля Toyota и пассажир — 6-летний ребенок, — госпитализированы. Также в больницу были доставлены и двое мужчин — пассажиры отечественного автомобиля. Водитель «Лады», двое его пассажиров, погибли. Кроме того, ДТП стало причиной смерти одного из пассажиров иномарки.