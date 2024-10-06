Глава омской «Тепловой компании» рассказал, когда в дома горожан вернется тепло

К сожалению, подобное нельзя сказать про коммуникации, принадлежащие «Тепловой компании». По словам Владимира Дмитриева, в этом году ситуация с их состоянием только усугубилась: динамика отрицательная — количество повреждений увеличилось на десятки процентов, и, возможно, эта цифра может быть больше, поскольку порывы не сгруппированы в каком-либо одном районе, а распространены практически по всей протяженности магистралей, что говорит о практически израсходованном ресурсе труб.