Глава омской «Тепловой компании» рассказал, когда в дома горожан вернется тепло

Posted 6 октября, 13:48
Published 6 октября, 13:48
Modified 6 октября, 13:50
Updated 6 октября, 13:50
Об актуальной обстановке на коммуникациях «Тепловой компании» и о дате подключения к отоплению «проблемных» домов Владимир Дмитриев рассказал в эфире программы «События недели».
По словам главы муниципальной «Тепловой компании», все котельные, эксплуатируемые компанией уже запущены и снабжают теплом не только омичей, но и прилегающие к городу районы. Однако сейчас все котельное оборудование работает не в «полную силу» — из-за погодных условий особой нужды в повышении мощностей нет. Но к зиме объекты генерации муниципальной компании готовы на 100%.
«По котельным вопросов нет и не предполагается», — подчеркнул Владимир Дмитриев.
К сожалению, подобное нельзя сказать про коммуникации, принадлежащие «Тепловой компании». По словам Владимира Дмитриева, в этом году ситуация с их состоянием только усугубилась: динамика отрицательная — количество повреждений увеличилось на десятки процентов, и, возможно, эта цифра может быть больше, поскольку порывы не сгруппированы в каком-либо одном районе, а распространены практически по всей протяженности магистралей, что говорит о практически израсходованном ресурсе труб.
«Мы в одном месте делаем — рядом теплотрасса рвется. Там делаем — рвется дальше. И таких „узких мест“ в городе очень и очень много», — поделился глава «Тепловой компании».
Именно катастрофическое состояние коммуникаций и влияет на скорость подключения жилых домов к отоплению: в день ремонтные бригады «Тепловой компании» и других муниципальных предприятий успевают «залатать» 20-25 аварий. И, исходя из этой динамики, до 7 октября (именно эта дата и фигурирует в задачах «Тепловой компании) успеть подключить все дома вполне реально. Вот только износ сетей снижает эффективность ремонта до 30-40%, а значит, период подключения может затянуться.
Факт существования подобной проблемы подтверждается и омичами, публикующими сообщения об удручающем состоянии и внутридомовых коммуникаций: не так давно с этой проблемой к редакции Города55 обратились и жители дома №11 на улице 20 лет РККА:
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