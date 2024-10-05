В Омске может появиться второй ярус золоотвала ТЭЦ-5

Posted 5 октября, 12:00
Published 5 октября, 12:00
Modified 5 октября, 13:23
Updated 5 октября, 13:23
В 2026 году золоотвал омской ТЭЦ-5 может стать больше. Информация об этом появилась на сайте ТЭК-Торг. Известно, что АО «ТГК-11» хочет провести реконструкцию объекта и нарастить секцию 4Б СП ТЭЦ-5, на эти работы компания потратит 35,8 миллионов рублей.
«Это сигнал от ТГК-11, что они даже не думают о переводе омских угольных ТЭЦ на газ. Удивляет, что на увеличение золоотвала деньги есть, а на газификацию и устранение своих нарушений — нет. А ведь от последствий затопления дач, например, омичи страдают до сих пор», — высказались о проекте работ в паблике «Дыши! Омск».
Напомним, что летом из-за неисправной работы золоотвала ТЭЦ-5 затопило ряд омских СНТ, расположенных у микрорайона Осташково. По этой причине региональная прокуратура внесла представление АО «ТГК-11» и обязала устранить нарушения, однако в компании вину не признали. Сейчас откачка воды с участков продолжается, Ростехнадзор и Росприроднадзор проводят проверку по факту подтоплений.
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