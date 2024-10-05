В Омске может появиться второй ярус золоотвала ТЭЦ-5

В 2026 году золоотвал омской ТЭЦ-5 может стать больше. Информация об этом появилась на сайте ТЭК-Торг. Известно, что АО «ТГК-11» хочет провести реконструкцию объекта и нарастить секцию 4Б СП ТЭЦ-5, на эти работы компания потратит 35,8 миллионов рублей.