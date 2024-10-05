В элитном ЖК в центре Омска продают квартиру за 30 миллионов рублей

Posted 5 октября, 11:04
Published 5 октября, 11:04
Modified 5 октября, 13:24
Updated 5 октября, 13:24
В элитном жилом комплексе «Новый пионер» на улице Ильинской продают четырехкомнатную квартиру. Ее стоимость — 28,9 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».
Помещение продают без отделки, поэтому ремонт придется делать самостоятельно. Известно, что квартира имеет свободную планировку. Продавец отмечает, что это позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские решения. Также покупателю будет доступна подземная парковка и закрытая детская площадка.
«Окна большинства квартир в этом ЖК выходят на 2-3 стороны света, имеют лоджии и видовые террасы 9,5 квадратных метров. Удобное расположение и развитая инфраструктура делают данный жилой комплекс максимально комфортным для проживания», — добавил автор объявления.
Напомним, что недавно в Омске выставили на продажу двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом, ее стоимость превысила 72 миллиона рублей.
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