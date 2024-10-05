Растут в 2040 году: зачем в Бельгии садоводы начали выращивать груши «будущего»

Однако доцент заметил, что один урожай не может показать полной картины. Именно поэтому было решено проводить эксперимент три раза. В этом году, например, урожай груш 2040 года изучается в Центре послеуборочных технологий Фландрии (VCBT), специалисты проверяют размеры плодов, твердость и содержание в них сахара, а также сравнивают их с грушами, выращенными в куполах с современным климатом.