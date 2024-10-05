Растут в 2040 году: зачем в Бельгии садоводы начали выращивать груши «будущего»

Posted 5 октября, 10:42
Published 5 октября, 10:42
Modified 6 октября, 07:58
Updated 6 октября, 07:58
Исследователи бельгийской провинции Лимбург выращивают груши в специальных прозрачных куполах. Среда, в которой плоды развиваются, имитирует климат, который будет царить здесь в 2040 году. Такой способ помогает сделать прогноз, насколько сильно на будущем урожае скажется глобальное потепление.
«Мы ожидаем больше волн тепла и менее равномерное выпадение осадков, а значит, больше засух и наводнений. И в целом, немного более высокие температуры», — рассказал доцент Университета Хасселта Франсуа Рино.
Первый урожай таких груш собрали в 2023 году. Судя по нему, плодам удастся избежать сильных последствий изменения климата. Единственное различие ученые заметили в функционировании экосистемы. По словам Рино, более ранняя вегетация в симуляции 2040 года привела к тому, что экосистема поглотила больше углекислого газа.
«Влияние изменения климата на горизонте 2040 года на качество груш было очень незначительным. Однако мы обнаружили разницу в функционировании экосистемы. Более ранний вегетационный период в моделировании 2040 года, по-видимому, привел к тому, что экосистема поглотила больше CO2», — отметил Рино.
Однако доцент заметил, что один урожай не может показать полной картины. Именно поэтому было решено проводить эксперимент три раза. В этом году, например, урожай груш 2040 года изучается в Центре послеуборочных технологий Фландрии (VCBT), специалисты проверяют размеры плодов, твердость и содержание в них сахара, а также сравнивают их с грушами, выращенными в куполах с современным климатом.
«Если температура на деревьях выше, груши, как правило, менее твердые и содержат больше сахара. Это плохие новости для производителей. Менее твердые плоды выдерживают более короткий период хранения, что снижает количество груш, которые производители могут продать», — говорит исследователь VCBT Дориен Ванхис.
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