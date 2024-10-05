Председатель Совета директоров «Авангарда» оставил пост

Posted 5 октября, 15:19
Published 5 октября, 15:19
Modified 5 октября, 15:21
Updated 5 октября, 15:21
Председатель Совета директоров омского «Авангарда» Михаил Аверин сложил свои полномочия. Информация об этом появилась в соцсетях клуба. По каким причинам Аверин вышел из состава Совета пока неизвестно.
Напомним, что сегодня «Авангард» одержал победу над «Барысом» со счетом 4:0. В игре отличились Алексей Макеев, Семен Чистяков, Рид Буше и Линден Вей.
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