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Posted 5 октября, 15:19

Published 5 октября, 15:19

Modified 5 октября, 15:21

Updated 5 октября, 15:21

Председатель Совета директоров «Авангарда» оставил пост

Председатель Совета директоров «Авангарда» оставил пост

5 октября 2024, 15:19
Фото: ХК «Авангард»
Причины ухода Михаила Аверина с должности не разглашаются.

Председатель Совета директоров омского «Авангарда» Михаил Аверин сложил свои полномочия. Информация об этом появилась в соцсетях клуба. По каким причинам Аверин вышел из состава Совета пока неизвестно.

Напомним, что сегодня «Авангард» одержал победу над «Барысом» со счетом 4:0. В игре отличились Алексей Макеев, Семен Чистяков, Рид Буше и Линден Вей.

Получили по пять минут штрафа. На матче «Авангард» — «Барыс» произошла жесткая драка
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#Анастасия Баянова#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Авангард Омск
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