Похищение на аллее: в омском парке пропала звезда группы «Dabro»

В социальных сетях омичи активно обсуждают происшествие. Один из пользователей выразил недовольство, назвав похитителей «идиотами», а другой заметил, что, судя по состоянию места, звезда могла отсутствовать уже несколько дней. В комментариях также поднимается вопрос о том, как именно звезды на аллее отражают вклад знаменитостей в жизнь города.