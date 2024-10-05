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Posted 5 октября, 06:40

Published 5 октября, 06:40

Modified 5 октября, 06:43

Updated 5 октября, 06:43

Звезда группы «Dabro» таинственно исчезла из омского парка

Похищение на аллее: в омском парке пропала звезда группы «Dabro»

5 октября 2024, 06:40
Фото: gorod55.ru

Звезда группы «Dabro» таинственно исчезла из омского парка

В омском парке «Вокруг света» пропала звезда популярной группы «Dabro», установленная на аллее звездных пожеланий. Администрация парка обещает восстановить культурный объект и усилить меры безопасности.

В омском парке «Вокруг света» произошел неприятный и неожиданный случай. Звезда популярной группы «Dabro», установленная на омской аллее звездных пожеланий, где знаменитости оставляют свои автографы, исчезла.

Звезда группы была установлена 1 июня во время открытия новых аттракционов в парке. Однако уже 4 октября охрана парка обнаружила её пропажу. Администрация парка выразила глубокое сожаление по поводу случившегося и пообещала в скором времени восстановить звезду. Они подчеркнули важность аллеи для омичей и заверили, что предпримут дополнительные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Фото: Скриншот с паблика Вконтакте «Типичный Омск»

В социальных сетях омичи активно обсуждают происшествие. Один из пользователей выразил недовольство, назвав похитителей «идиотами», а другой заметил, что, судя по состоянию места, звезда могла отсутствовать уже несколько дней. В комментариях также поднимается вопрос о том, как именно звезды на аллее отражают вклад знаменитостей в жизнь города.

Ранее Город55 сообщил, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском округе жители Омска увидели одинокого лебедя. Очевидцы сообщают, что накануне студенты СибГУФКа, находящегося поблизости, обнаружили на стадионе тело другой птицы.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Социальные сети#Парк#Новости#Похищение#Пропажа#Звезда
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