Похищение на аллее: в омском парке пропала звезда группы «Dabro»

Posted 5 октября, 06:40
Published 5 октября, 06:40
Modified 5 октября, 06:43
Updated 5 октября, 06:43
В омском парке «Вокруг света» произошел неприятный и неожиданный случай. Звезда популярной группы «Dabro», установленная на омской аллее звездных пожеланий, где знаменитости оставляют свои автографы, исчезла.
Звезда группы была установлена 1 июня во время открытия новых аттракционов в парке. Однако уже 4 октября охрана парка обнаружила её пропажу. Администрация парка выразила глубокое сожаление по поводу случившегося и пообещала в скором времени восстановить звезду. Они подчеркнули важность аллеи для омичей и заверили, что предпримут дополнительные меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
В социальных сетях омичи активно обсуждают происшествие. Один из пользователей выразил недовольство, назвав похитителей «идиотами», а другой заметил, что, судя по состоянию места, звезда могла отсутствовать уже несколько дней. В комментариях также поднимается вопрос о том, как именно звезды на аллее отражают вклад знаменитостей в жизнь города.
Ранее Город55 сообщил, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Октябрьском округе жители Омска увидели одинокого лебедя. Очевидцы сообщают, что накануне студенты СибГУФКа, находящегося поблизости, обнаружили на стадионе тело другой птицы.
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