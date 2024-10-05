Погодные аномалии осени: Омск признали лидером по продолжительности «бабьего лета»

Posted 5 октября, 07:41
Published 5 октября, 07:41
Modified 5 октября, 07:48
Updated 5 октября, 07:48
Метеорологи из Яндекс Погоды поделились интересными данными о бабьем лете и раскрыли, в каких городах России это явление встречается чаще всего. Среди лидеров оказался Омск. Это произошло благодаря частой встречаемости бабьего лета наряду с другими сибирскими и уральскими городами.
Бабье лето — это период внезапного потепления, который следует за прохладной осенней погодой. Для его наступления необходимо выполнение нескольких условий. Прежде всего, нужно, чтобы прошло как минимум пять дней с осенними температурами ниже 15°C. После этого температура во время бабьего лета должна подниматься до 20°C и выше, либо среднесуточная температура должна превышать 15°C. Небо в этот период должно быть ясным или переменно облачным, а осадки не должны продолжаться более четырех часов в день.
По данным Яндекс Погоды, бабье лето, как правило, длится в крупных городах России всего 3-4 дня. Однако есть регионы, где этот период может затянуться на более продолжительное время. Например, в таких городах, как Пермь, Красноярск и Екатеринбург, бабье лето может повторяться до четырех раз за осень на протяжении последних 20 лет. Интересно, что жители Воронежа, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Самары, Новосибирска и Омска могут столкнуться с этим погодным феноменом трижды за сезон.
Омск особенно выделяется в этом контексте наряду с другими городами, такими как Новосибирск и Екатеринбург. За последние два десятилетия бабье лето здесь наблюдалось в 14 случаях. Это связано с тем, что Омск и подобные ему города имеют своеобразное географическое положение: они находятся в глубоком континенте Евразии, что приводит к скачкам температуры в переходные времена года.
Ранее Город55 уже упоминал, что первая половина октября для омичей выдастся теплой. 1 октября днем температура составила +20 градусов, осадков не обещали.
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