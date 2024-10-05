Погодные аномалии осени: Омск признали лидером по продолжительности «бабьего лета»

Бабье лето — это период внезапного потепления, который следует за прохладной осенней погодой. Для его наступления необходимо выполнение нескольких условий. Прежде всего, нужно, чтобы прошло как минимум пять дней с осенними температурами ниже 15°C. После этого температура во время бабьего лета должна подниматься до 20°C и выше, либо среднесуточная температура должна превышать 15°C. Небо в этот период должно быть ясным или переменно облачным, а осадки не должны продолжаться более четырех часов в день.