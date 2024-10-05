Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня

После переезда федерации кунг-фу из здания на Красном Пути, администрация Омска намерена обратиться в правоохранительные органы. Дело в том, что перед тем, как вернуть муниципальное помещение мэрии, основатели академии единоборств разгромили его. Теперь власти хотят взыскать причиненный ущерб и, при необходимости, подать заявление в суд.