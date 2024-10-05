Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня

Posted 5 октября, 14:32
Published 5 октября, 14:32
Modified 5 октября, 14:36
Updated 5 октября, 14:36
Новость №1. «Ястребы» не оставили соперникам шанса на победу
Сегодня «Авангард» на домашней арене одержал победу над «Барысом» из Казахстана. Счет встречи — 4:0. Первую шайбу «ястребов» во втором периоде забросил Алексей Макеев, передачу ему отдал Алексей Соловьев. Менее чем через минуту отличился Семен Чистяков, а сделали счет по-настоящему разгромным Рид Буше и Линден Вей.
Новость №2. В Омске Федерацию Кунг-фу заставят ответить за погром в муниципальном помещении
После переезда федерации кунг-фу из здания на Красном Пути, администрация Омска намерена обратиться в правоохранительные органы. Дело в том, что перед тем, как вернуть муниципальное помещение мэрии, основатели академии единоборств разгромили его. Теперь власти хотят взыскать причиненный ущерб и, при необходимости, подать заявление в суд.
Новость №3. Скоро омичей ждут сильные заморозки
На следующей неделе Омскую область настигнут холода. По прогнозу сервиса Ventusky, до 9 октября температура воздуха будет держаться в комфортных значениях, а после начнет стремительно понижаться. В пятницу, 11 октября, столбик термометра днем опустится до -4 градусов, возможен снег. Ближе к 14 октября ночами воздух будет прогреваться лишь до -14 градусов.
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