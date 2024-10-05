По требованию области: почему на набережной Иртыша появился стадион вместо сквера

По итогам обсуждения участок на набережной с кадастровым номером 55:36:040104:508 был переведен из рекреационной зоны («прибрежная зона отдыха») в общественно-деловую. Началось строительство, но весной 2023 года, когда здание отеля было практически готово к сдаче, выяснилось, что обещанный сквер может так и не появиться. Появились данные, что в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска решили отдать участок под какую-то застройку — то ли под офисное здание, то ли под жилой дом. Когда эта история стала достоянием общественности, вмешалась региональная прокуратура.