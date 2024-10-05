По требованию области: почему на набережной Иртыша появился стадион вместо сквера

Posted 5 октября, 04:00
Published 5 октября, 04:00
Modified 5 октября, 04:23
Updated 5 октября, 04:23
На днях на набережной Тухачевского в самом центре Омска прошло торжественное открытие Центра уличного баскетбола. Он был построен на деньги ПСБ и теперь должен стать «местом притяжения» и «значимым звеном спортивной инфраструктуры». Однако мы помним, что изначально в этом месте должен был появиться сквер.
О новом зеленом уголке в самом центре города говорили еще в 2021 году на архитектурно-градостроительном совете, заседающем при мэрии. Когда начиналось строительство гостиницы «Космос», рядом с которым теперь бросают мячи в корзину, прошло обсуждение доработанного проекта, и выяснилось, что на участке в 3 гектара сам Cosmos Omsk займет только 1,2 гектара, а остальная земля уйдет под сквер, концепцию которого инвестор должен разработать сам и за свой счет. Этот сквер появился на эскизах ООО «Мост», готовившего проект.
По итогам обсуждения участок на набережной с кадастровым номером 55:36:040104:508 был переведен из рекреационной зоны («прибрежная зона отдыха») в общественно-деловую. Началось строительство, но весной 2023 года, когда здание отеля было практически готово к сдаче, выяснилось, что обещанный сквер может так и не появиться. Появились данные, что в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска решили отдать участок под какую-то застройку — то ли под офисное здание, то ли под жилой дом. Когда эта история стала достоянием общественности, вмешалась региональная прокуратура.
«При мониторинге СМИ прокуроры нашли публикацию о планируемой застройке территории возле гостиничного комплекса Cosmos Omsk по улице Набережная имени Тухачевского», — заявили тогда в прокуратуре Омской области.
Директор департамента архитектуры и градостроительства получил предостережение о недопустимости строительства объектов на участке, где было запланировано благоустройство, то есть появление того самого сквера. Больше новостей о «зеленом строительстве» на этом участке не было. Теперь же Центр уличного баскетбола занимает основную часть свободной территории между гостиницей и метромостом.
Город55 еще летом направил в городскую администрацию запрос. В ответ нам рассказали, что решение построить в Омске центр уличного баскетбола было принято на встрече губернатора региона Виталия Хоценко с председателем публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» Павлом Фрадковым, которая прошла 2 декабря 2023 года.
«Письмом от 02.02.2024 исполняющий обязанности губернатора Омской области Ушаков Д. В. уведомил администрацию города Омска о достигнутой договоренности между ООО „Космос Отель Омск“, ПАО „Промсвязьбанк“ и ООО „Российская федерация баскетбола“ по месту размещения площадки и разделу находящегося в аренде земельного участка», — уточняется в ответе, под которым стоит подпись врио директора департамента архитектуры и градостроительства Татьяны Фроловой.
Получается, городскую администрацию поставили перед фактом: под центр баскетбола понадобилась именно земля рядом с гостиницей, без альтернативных вариантов. Из состава участка, находящегося в аренде у «Космоса», был выделен новый участок площадью 2623 квадратных метра, с кадастровым номером 55:36:040104:1083 и с предназначением под спортивные объекты. Департамент имущественных отношений передал эту землю в безвозмездное пользование Центру игровых видов спорта, а тот в свою очередь — областному правительству.
Когда в депархе появился новый руководитель, Роман Воробьев, мы направили новый запрос. Из полученного ответа следует, что судьба по-прежнему существующего участка с кадастровым номером 55:36:040104:508 остается неопределенной. Проект благоустройства скорректировали: «уменьшено количество крупномерных зеленых насаждений», «исключены пешеходные дорожки в западной части», «изменена конфигурация посадочных мест». Кроме того, появилось губернаторское поручение мэрии, минстрою и Агентству развития инвестиций «проработать совместно с ГК „Эталон“ вопрос благоустройства территории… в рамках общей концепции развития набережной реки Иртыш».
Авторы ответа уточняют, что 29 марта 2023 года состоялась встреча главного архитектора Омской области и заместителя главы минстроя Натальи Старченковой с представителями «Эталона», в ходе которой скорректированный проект благоустройства был рассмотрен и отправлен на доработку.
«До настоящего времени проект благоустройства в департамент архитектуры на рассмотрение не поступал», — сообщается в письме за подписью врио директора и главного архитектора города Омска Елены Шевченко.
Таким образом, остается неясным, что может появиться рядом с гостиницей и Центром уличного баскетбола. Впрочем, полноценный сквер там теперь точно не поместится.
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