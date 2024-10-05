Напрасно ждали. Омское кафе «Чайная юрта» на Зеленом острове объявило о закрытии

Напомним, что недавно стало известно о передаче парка «Зеленый остров» в руки компании «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева. Такое решение одобрили в Горсовете. Предприниматель получил участок в концессию на 25 лет и планирует инвестировать в развитие зеленой зоны 333 миллиона рублей.