Напрасно ждали. Омское кафе «Чайная юрта» на Зеленом острове объявило о закрытии

Posted 5 октября, 09:50
Published 5 октября, 09:50
Modified 5 октября, 13:27
Updated 5 октября, 13:27
В группе кафе «Чаяная Юрта» омичам сообщили грустную новость: открытие заведения, которое планировалось с декабря прошлого года, не состоится. Причиной стало уведомление от администрации Советского округа. В нем говорилось, что торговая точка располагается на территории «Зеленого острова» незаконно.
«Не оправдали мы ваших ожиданий. Кафе „Чайная Юрта“ не откроется. На данный момент ищем покупателей на юрты, как отдельные постройки», — рассказали в группе кафе в соцсети.
Напомним, что недавно стало известно о передаче парка «Зеленый остров» в руки компании «Омск сайдинг инвест» Хусайна Закриева. Такое решение одобрили в Горсовете. Предприниматель получил участок в концессию на 25 лет и планирует инвестировать в развитие зеленой зоны 333 миллиона рублей.
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