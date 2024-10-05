Мощные снегопады и холода до -14. Синоптики ошарашили омичей прогнозом на октябрь

На следующей неделе в Омской области резко поменяется погода. Тепло и солнце в регионе сменятся мощным похолоданием и снегопадами. По прогнозу сервиса Ventusky, с понедельника, 7 октября, по среду, 9 октября, омичей еще ждут комфортные +10… +17 градусов, однако с четверга, 10 октября, температура воздуха внезапно опустится до 0… +8 градусов. Но это еще не все сюрпризы, которые приготовила погода к середине месяца.