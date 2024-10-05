Мощные снегопады и холода до -14. Синоптики ошарашили омичей прогнозом на октябрь

Posted 5 октября, 04:55
Published 5 октября, 04:55
Modified 5 октября, 05:11
Updated 5 октября, 05:11
На следующей неделе в Омской области резко поменяется погода. Тепло и солнце в регионе сменятся мощным похолоданием и снегопадами. По прогнозу сервиса Ventusky, с понедельника, 7 октября, по среду, 9 октября, омичей еще ждут комфортные +10… +17 градусов, однако с четверга, 10 октября, температура воздуха внезапно опустится до 0… +8 градусов. Но это еще не все сюрпризы, которые приготовила погода к середине месяца.
Настоящее похолодание придет в конце следующей недели. В пятницу, 11 октября, столбик термометра днем опустится до -4 градусов. В эти же дни регион накроет снегопад. До понедельника, 14 октября, включительно будет 0… -2, а ночами — до -14 градусов. С 15 по 18 октября станет немного теплее — синоптики прогнозируют дневную температуру в пределах +1… +6 градусов.
Отметим, что эти выходные, 5 и 6 октября, станут последними теплыми днями в этом году. Омичам обещают солнечную погоду и +16 градусов.
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